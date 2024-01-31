Наслідки атаки дронів на Харків — репортаж Новини.LIVE

Наслідки обстрілу Харківської області. Фото: Новини.LIVE

Ввечері 30 січня російські окупанти завдали дронового удару по Харкову. Пошкоджена виключно цивільна інфраструктура, а на проїжджій частині — вирва від удару.

Кореспондентка Новини.LIVE побувала на місці ворожої атаки та показала наслідки.

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Ввечері 30 січня російські окупанти завдали удару по декількох районах Харкова. Загарбники випустили по місту щонайменше шість "шахедів". Поранення отримали троє людей.

Наслідки обстрілу Харківської області. Фото: Новини.LIVE

Наслідки обстрілу Харківської області. Фото: Новини.LIVE

Наслідки обстрілу Харківської області. Фото: Новини.LIVE

Наслідки обстрілу Харківської області. Фото: Новини.LIVE

Наслідки обстрілу Харківської області. Фото: Новини.LIVE 1 / 5

Пошкоджено супермаркет, автомобілі, кафе, аптека, у багатоповерхівках вибито вікна. На проїжджій частині — вирва від удару. Внаслідок ворожої атаки легкі забої та гостру реакцію на стрес отримали троє людей. Медики надали їм допомогу на місці.

Комунальники вже працюють, усувають наслідки, прибирають уламки скла та шибки.

Нагадаємо, внаслідок російської атаки загальні збитки для Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ) становлять понад 746 мільйонів гривень. Як відомо, окупанти атакували будівлю університету під час ракетних ударів 2 січня 2024 року.