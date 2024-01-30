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Обстріл харківського університету — скільки збитків завдав ворог для вишу

30 січня 2024 17:21
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Обстріл харківського університету — скільки збитків завдав ворог для вишу
Університет, який було пошкоджено внаслідок атаки РФ. Фото: ХНУРЕ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Внаслідок російської атаки загальні збитки для Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ) становлять понад 746 мільйонів гривень. Як відомо, окупанти атакували будівлю університету під час ракетних ударів 2 січня 2024 року.

Про це повідомляє пресслужба Державної екологічної інспекції у Харківській області.

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Зазначається, що тоді внаслідок ворожої атаки було пошкоджено багатоквартирні житлові будинки, господарчі споруди та інша цивільна інфраструктура.

наслідки обстрілів
Університет, який було пошкоджено внаслідок атаки РФ. Фото: ХНУРЕ

Також частково було зруйновано учбові корпуси та гуртожитки самого університету.

"Хто зі спільноти ХНУРЕ зміг би забути наші затишні корпуси, розташовані у самому серці Харкова? Для кожного тут безліч спогадів та щасливих фотографій мирного часу. Вчора ракетний обстріл залишив ці будівлі без вікон — близько 500 порожніх шибок за мить", — розповідав тоді один із викладачів вишу Кирило Хрустальов.

Що відомо про університет

Як відомо, Харківський національний університет радіоелектроніки заснували в 1930 році. Навчальний заклад є одним з профільних українських університетів, він спеціалізується саме на прикладних інформаційних технологіях та інноваціях в сфері електронної інженерії. 

"Співробітники Державної екологічної інспекції у Харківській області за нанесену шкоду розрахували 5 збитків на загальну суму, яка склала понад 746 мільйонів гривень", — додали у повідомленні. 

наслідки обстрілів
Скриншот допису з Facebook Державної екологічної інспекції у Харківській області

Нагадаємо, внаслідок обстрілу Харкова у місті було пошкоджено національний університет радіоелектроніки. Будівлі навчального закладу залишилися майже без 500 вікон.

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