Обстріл харківського університету — скільки збитків завдав ворог для вишу

Університет, який було пошкоджено внаслідок атаки РФ. Фото: ХНУРЕ

Внаслідок російської атаки загальні збитки для Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ) становлять понад 746 мільйонів гривень. Як відомо, окупанти атакували будівлю університету під час ракетних ударів 2 січня 2024 року.

Про це повідомляє пресслужба Державної екологічної інспекції у Харківській області.

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Зазначається, що тоді внаслідок ворожої атаки було пошкоджено багатоквартирні житлові будинки, господарчі споруди та інша цивільна інфраструктура.

Університет, який було пошкоджено внаслідок атаки РФ. Фото: ХНУРЕ

Також частково було зруйновано учбові корпуси та гуртожитки самого університету.

"Хто зі спільноти ХНУРЕ зміг би забути наші затишні корпуси, розташовані у самому серці Харкова? Для кожного тут безліч спогадів та щасливих фотографій мирного часу. Вчора ракетний обстріл залишив ці будівлі без вікон — близько 500 порожніх шибок за мить", — розповідав тоді один із викладачів вишу Кирило Хрустальов.

Що відомо про університет

Як відомо, Харківський національний університет радіоелектроніки заснували в 1930 році. Навчальний заклад є одним з профільних українських університетів, він спеціалізується саме на прикладних інформаційних технологіях та інноваціях в сфері електронної інженерії.

"Співробітники Державної екологічної інспекції у Харківській області за нанесену шкоду розрахували 5 збитків на загальну суму, яка склала понад 746 мільйонів гривень", — додали у повідомленні.

Скриншот допису з Facebook Державної екологічної інспекції у Харківській області

Нагадаємо, внаслідок обстрілу Харкова у місті було пошкоджено національний університет радіоелектроніки. Будівлі навчального закладу залишилися майже без 500 вікон.