Обстріл харківського університету — скільки збитків завдав ворог для вишу
Внаслідок російської атаки загальні збитки для Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ) становлять понад 746 мільйонів гривень. Як відомо, окупанти атакували будівлю університету під час ракетних ударів 2 січня 2024 року.
Про це повідомляє пресслужба Державної екологічної інспекції у Харківській області.
Наслідки російської атаки на Харків 2 січня
Зазначається, що тоді внаслідок ворожої атаки було пошкоджено багатоквартирні житлові будинки, господарчі споруди та інша цивільна інфраструктура.
Також частково було зруйновано учбові корпуси та гуртожитки самого університету.
"Хто зі спільноти ХНУРЕ зміг би забути наші затишні корпуси, розташовані у самому серці Харкова? Для кожного тут безліч спогадів та щасливих фотографій мирного часу. Вчора ракетний обстріл залишив ці будівлі без вікон — близько 500 порожніх шибок за мить", — розповідав тоді один із викладачів вишу Кирило Хрустальов.
Що відомо про університет
Як відомо, Харківський національний університет радіоелектроніки заснували в 1930 році. Навчальний заклад є одним з профільних українських університетів, він спеціалізується саме на прикладних інформаційних технологіях та інноваціях в сфері електронної інженерії.
"Співробітники Державної екологічної інспекції у Харківській області за нанесену шкоду розрахували 5 збитків на загальну суму, яка склала понад 746 мільйонів гривень", — додали у повідомленні.
Нагадаємо, внаслідок обстрілу Харкова у місті було пошкоджено національний університет радіоелектроніки. Будівлі навчального закладу залишилися майже без 500 вікон.
Читайте Новини.LIVE!