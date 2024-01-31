Последствия атаки дронов на Харьков — репортаж Новини.LIVE
Вечером 30 января российские оккупанты нанесли дроновый удар по Харькову. Повреждена исключительно гражданская инфраструктура, а на проезжей части воронки от удара.
Корреспондент Новини.LIVE побывала на месте вражеской атаки и показала последствия.
Последствия обстрелов Харькова 30 января
Вечером 30 января российские оккупанты нанесли удар по нескольким районам Харькова. Захватчики выпустили по городу минимум шесть "шахедов". Ранения получили три человека.
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Последствия обстрелов Харьковской области. Фото: Новини.LIVE
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Последствия обстрелов Харьковской области. Фото: Новини.LIVE
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Последствия обстрелов Харьковской области. Фото: Новини.LIVE
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Последствия обстрелов Харьковской области. Фото: Новини.LIVE
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Последствия обстрелов Харьковской области. Фото: Новини.LIVE
Повреждены супермаркет, автомобили, кафе, аптека, в многоэтажках выбиты окна. На проезжей части воронки от удара. В результате вражеской атаки легкие ушибы и острую реакцию на стресс получили три человека. Медики оказали им помощь на месте.
Коммунальщики уже работают, устраняют последствия, убирают осколки стекла и оконные рамы.
Напомним, в результате российской атаки общий ущерб для Харьковского национального университета радиоэлектроники (ХНУРЭ) составляет более 746 миллионов гривен. Как известно, оккупанты атаковали здание университета во время ракетных ударов 2 января 2024 года.
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