Последствия атаки дронов на Харьков — репортаж Новини.LIVE

Последствия обстрелов Харьковской области. Фото: Новини.LIVE

Вечером 30 января российские оккупанты нанесли дроновый удар по Харькову. Повреждена исключительно гражданская инфраструктура, а на проезжей части воронки от удара.

Корреспондент Новини.LIVE побывала на месте вражеской атаки и показала последствия.

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Последствия обстрелов Харькова 30 января

Вечером 30 января российские оккупанты нанесли удар по нескольким районам Харькова. Захватчики выпустили по городу минимум шесть "шахедов". Ранения получили три человека.

Последствия обстрелов Харьковской области. Фото: Новини.LIVE

Последствия обстрелов Харьковской области. Фото: Новини.LIVE

Последствия обстрелов Харьковской области. Фото: Новини.LIVE

Последствия обстрелов Харьковской области. Фото: Новини.LIVE

Последствия обстрелов Харьковской области. Фото: Новини.LIVE 1/5 _ 5

Повреждены супермаркет, автомобили, кафе, аптека, в многоэтажках выбиты окна. На проезжей части воронки от удара. В результате вражеской атаки легкие ушибы и острую реакцию на стресс получили три человека. Медики оказали им помощь на месте.

Коммунальщики уже работают, устраняют последствия, убирают осколки стекла и оконные рамы.

Напомним, в результате российской атаки общий ущерб для Харьковского национального университета радиоэлектроники (ХНУРЭ) составляет более 746 миллионов гривен. Как известно, оккупанты атаковали здание университета во время ракетных ударов 2 января 2024 года.