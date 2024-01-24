Ракетний удар по Харкову — під завалами знайшли ще одне тіло

Наслідки ракетного удару по Харкову. Фото: t.me/synegubov

Через ракетний удар Харкова 23 січня, рятувальники виявили та деблокують з-під завалів пʼятиповерхівки у Київському районі труп людини. Кількість загиблих збільшилась до дев'яти осіб.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі та начальник ОВА Олег Синєгубов.

Читайте також:

Удар по Харкову 23 січня — скільки людей загинули

"Рятувальники виявили та наразі деблокують з-під завалів пʼятиповерхівки у Київському районі м. Харкова труп людини. Стать та інші дані будуть повідомлені згодом", — йдеться у повідомленні.

Наслідки ракетного удару по Харкову. Фото: t.me/synegubov

Наслідки ракетного удару по Харкову. Фото: t.me/synegubov

Наслідки ракетного удару по Харкову. Фото: t.me/synegubov

Наслідки ракетного удару по Харкову. Фото: t.me/synegubov

Наслідки ракетного удару по Харкову. Фото: t.me/synegubov

Наслідки ракетного удару по Харкову. Фото: t.me/synegubov 1 / 6

Так, кількість загиблих збільшилась вже до дев'яти осіб. Пошуково-рятувальна операція триває.

Також Олег Синєгубов розповів, що внаслідок ворожих обстрілів Харкова 23 січня у медзакладах міста перебуває 29 постраждалих — 14 чоловіків та 15 жінок.

"Дві жінки 61 й 46 років, а також 21-річний чоловік зазнали тяжких політравм, вони перебувають у реанімаційних відділеннях. Їхній стан важкий. Діти, які перебували у стаціонарі медзакладу, наразі у задовільному стані, отримують лікування амбулаторно", — розповідає начальник ОВА.

Відомо, що решта постраждалих перебуває у відділеннях хірургії, нейрохірургії, травматології, офтальмології. Їхній стан середній, задовільний. Наголошується, що всім потерпілим надають комплексну медичну допомогу, лікарі забезпечені всім необхідним.

У місті пошкоджені приватні будинки, будівлі навчального закладу, поштового підприємства та телекомунікаційного зв'язку, автомобілі.

Нагадаємо, російські окупанти ввечері, 23 січня, вчергове атакували Харків. Загарбники влучили в освітню установу, також пошкоджена інфраструктура, є загорання авто.

Тим часом у Києві завершилися аварійно-рятувальні роботи, метою яких було ліквідувати наслідки російського ракетного удару. Загалом рятувальники надали допомогу 22 постраждалим, ними було врятовано 55 осіб.