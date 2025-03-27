Фото наслідків обстрілу Харкова ввечері 26 березня 2025 року

Вирва на місці обстрілу. Фото: Новини.LIVE

Увечері в середу, 26 березня, росіяни обстріляли Харків, завдавши по місту 12 ударів. Унаслідок цієї атаки виникли пошкодження в різних районах містах.

Наслідки обстрілу бачив і зафіксував кореспондент Новини.LIVE.

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Вирва на місці обстрілу. Фото: Новини.LIVE

Пошкодження в Харкові після обстрілу. Фото: Новини.LIVE

Через ворожий обстріл зазнали пошкоджень житлові будинки, котельня та цивільне підприємство. На території останнього спалахнула пожежа.

Наслідки обстрілу Харкова. Фото: Новини.LIVE

Автомобіль після обстрілу. Фото: Новини.LIVE

Будинок у Харкові після обстрілу. Фото: Новини.LIVE

Як повідомив у коментарі Новинам.LIVE речник ДСНС Євген Василенко, унаслідок обстрілу в Харкові виникли чотири осередки займання. Найбільша пожежа площею 2,5 тисячі квадратних метрів сталася у виробничій будівлі. Наразі всі загоряння вже локалізували.

За даними міського голови Харкова Ігоря Терехова, через обстріл зазнали поранень вісім людей. Влучання зафіксували в різних районах міста.

Рятувальники на місці обстрілу. Фото: Новини.LIVE

Пошкодження після обстрілу. Фото: Новини.LIVE

На місці розгорнули пункт із гарячими напоями та їжею для мешканців пошкоджених будинків і представників естрених служб, які ліквідовують наслідки обстрілу.

Пункт, який розгорнули в Харкові після вечірньої атаки БпЛА. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, увечері 26 березня в Харкові неодноразово лунали вибухи. Росіяни завдали по місту дронових ударів.

Також ми повідомляли, що під час обстрілу Харкова ввечері 26 березня постраждала неповнолітня. Їй лише 14 років.