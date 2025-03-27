Фото последствий обстрела Харькова вечером 26 марта 2025 года

Последствия атаки РФ по Харькову — фоторепортаж
Вечером в среду, 26 марта, россияне обстреляли Харьков, нанеся по городу 12 ударов. В результате этой атаки возникли повреждения в разных районах городах.
Последствия обстрела видел и зафиксировал корреспондент Новини.LIVE.
Последствия российской атаки на Харьков вечером 26 марта
Из-за вражеского обстрела получили повреждения жилые дома, котельная и гражданское предприятие. На территории последнего вспыхнул пожар.
Как сообщил в комментарии Новинам.LIVE спикер ГСЧС Евгений Василенко, в результате обстрела в Харькове возникли четыре очага возгорания. Самый большой пожар площадью 2,5 тысячи квадратных метров произошел на производственном здании. На данный момент все возгорания уже локализовали.
По данным городского головы Харькова Игоря Терехова, из-за обстрела получили ранения восемь человек. Попадания зафиксировали в разных районах города.
На месте развернули пункт с горячими напитками и едой для жителей поврежденных домов и представителей экстренных служб, которые ликвидируют последствия обстрела.
Напомним, вечером 26 марта в Харькове неоднократно раздавались взрывы. Россияне нанесли по городу дроновые удары.
Также мы сообщали, что во время обстрела Харькова вечером 26 марта пострадала несовершеннолетняя. Ей всего 14 лет.
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