Фото последствий обстрела Харькова вечером 26 марта 2025 года

Воронка на месте обстрела. Фото: Новини.LIVE

Вечером в среду, 26 марта, россияне обстреляли Харьков, нанеся по городу 12 ударов. В результате этой атаки возникли повреждения в разных районах городах.

Последствия обстрела видел и зафиксировал корреспондент Новини.LIVE.

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Воронка на месте обстрела. Фото: Новини.LIVE

Повреждения в Харькове после обстрела. Фото: Новини.LIVE

Из-за вражеского обстрела получили повреждения жилые дома, котельная и гражданское предприятие. На территории последнего вспыхнул пожар.

Последствия обстрела Харькова. Фото: Новини.LIVE

Автомобиль после обстрела после обстрела. Фото: Новини.LIVE

Дом в Харькове после обстрела. Фото: Новини.LIVE

Как сообщил в комментарии Новинам.LIVE спикер ГСЧС Евгений Василенко, в результате обстрела в Харькове возникли четыре очага возгорания. Самый большой пожар площадью 2,5 тысячи квадратных метров произошел на производственном здании. На данный момент все возгорания уже локализовали.

По данным городского головы Харькова Игоря Терехова, из-за обстрела получили ранения восемь человек. Попадания зафиксировали в разных районах города.

Спасатели на месте обстрела. Фото: Новини.LIVE

Повреждения после обстрела. Фото: Новини.LIVE

На месте развернули пункт с горячими напитками и едой для жителей поврежденных домов и представителей экстренных служб, которые ликвидируют последствия обстрела.

Пункт, который развернули в Харькове после вечерней атаки БпЛА. Фото: Новини.LIVE

Напомним, вечером 26 марта в Харькове неоднократно раздавались взрывы. Россияне нанесли по городу дроновые удары.

Также мы сообщали, что во время обстрела Харькова вечером 26 марта пострадала несовершеннолетняя. Ей всего 14 лет.