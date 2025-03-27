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Последствия атаки РФ по Харькову — фоторепортаж

27 марта 2025 01:14
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
Фото последствий обстрела Харькова вечером 26 марта 2025 года
Воронка на месте обстрела. Фото: Новини.LIVE
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

Вечером в среду, 26 марта, россияне обстреляли Харьков, нанеся по городу 12 ударов. В результате этой атаки возникли повреждения в разных районах городах.

Последствия обстрела видел и зафиксировал корреспондент Новини.LIVE.

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Последствия российской атаки на Харьков вечером 26 марта

Последствия обстрела Харькова вечером 26 марта 2025 года
Воронка на месте обстрела. Фото: Новини.LIVE
Последствия обстрела Харькова вечером 26 марта 2025 года
Повреждения в Харькове после обстрела. Фото: Новини.LIVE

Из-за вражеского обстрела получили повреждения жилые дома, котельная и гражданское предприятие. На территории последнего вспыхнул пожар.

Последствия обстрела Харькова вечером 26 марта 2025 года
Последствия обстрела Харькова. Фото: Новини.LIVE
Последствия обстрела Харькова вечером 26 марта 2025 года
Автомобиль после обстрела после обстрела. Фото: Новини.LIVE
Последствия обстрела Харькова вечером 26 марта 2025 года
Дом в Харькове после обстрела. Фото: Новини.LIVE

Как сообщил в комментарии Новинам.LIVE спикер ГСЧС Евгений Василенко, в результате обстрела в Харькове возникли четыре очага возгорания. Самый большой пожар площадью 2,5 тысячи квадратных метров произошел на производственном здании. На данный момент все возгорания уже локализовали.

По данным городского головы Харькова Игоря Терехова, из-за обстрела получили ранения восемь человек. Попадания зафиксировали в разных районах города.

Спасатели на месте обстрела
Спасатели на месте обстрела. Фото: Новини.LIVE
Последствия обстрела Харькова вечером 26 марта 2025 года
Повреждения после обстрела. Фото: Новини.LIVE

На месте развернули пункт с горячими напитками и едой для жителей поврежденных домов и представителей экстренных служб, которые ликвидируют последствия обстрела.

Пункт, который развернули в Харькове после вечернего обстрела города
Пункт, который развернули в Харькове после вечерней атаки БпЛА. Фото: Новини.LIVE

Напомним, вечером 26 марта в Харькове неоднократно раздавались взрывы. Россияне нанесли по городу дроновые удары.

Также мы сообщали, что во время обстрела Харькова вечером 26 марта пострадала несовершеннолетняя. Ей всего 14 лет.

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