Росія обстріляла Харків "шахедами", ЗМІ показали фото з місця влучання

Наслідки обстрілу Харкова. Фото: Telegram/Суспільне Харків

Внаслідок влучення "шахеда" у приватний сектор Основ'янського району Харкова загорілися щонайменше три приватні житлові будинки. Попередньо, ніхто з жителів міста не постраждав.

Про це у неділю, 5 травня, повідомляє "Суспільне Харків".

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"Суспільне Харків" оприлюднило знімки з місця влучання ударного дрону. Там працюють пожежники.

Скриншот з Telegram/Суспільне Харків

"У гаражах згоріло щонайменше одне авто. У щонайменше трьох приватних будинках — вибиті вікна та потрощені дахи", — пише "Суспільне".

Нагадаємо, вночі 5 травня користувачі мережі повідомляли про численні вибухи у Дніпрі. Попередньо, це могла бути робота ППО.

Також ми писали про обстріл Харкова 4 травня. Російські війська ударили по місту авіаційною бомбою. Постраждали 5 людей.