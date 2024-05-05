Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow Наслідки нічного обстрілу Харкова — пошкоджені приватні будинки та авто arrow

Наслідки нічного обстрілу Харкова — пошкоджені приватні будинки та авто

5 травня 2024 04:48
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Росія обстріляла Харків "шахедами", ЗМІ показали фото з місця влучання
Наслідки обстрілу Харкова. Фото: Telegram/Суспільне Харків
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Внаслідок влучення "шахеда" у приватний сектор Основ'янського району Харкова загорілися щонайменше три приватні житлові будинки. Попередньо, ніхто з жителів міста не постраждав. 

Про це у неділю, 5 травня, повідомляє "Суспільне Харків"

Читайте також:

Наслідки нічної атаки на Харків 

"Суспільне Харків" оприлюднило знімки з місця влучання ударного дрону. Там працюють пожежники. 

Росія обстріляла Харків вночі 5 травня
Скриншот з Telegram/Суспільне Харків

"У гаражах згоріло щонайменше одне авто. У щонайменше трьох приватних будинках — вибиті вікна та потрощені дахи", — пише "Суспільне". 

Нагадаємо, вночі 5 травня користувачі мережі повідомляли про численні вибухи у Дніпрі. Попередньо, це могла бути робота ППО. 

Також ми писали про обстріл Харкова 4 травня. Російські війська ударили по місту авіаційною бомбою. Постраждали 5 людей.

війна
Харків
пожежа
обстріли

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

28 квітня 2024

00:07 Представники ТЦК чергуватимуть на більшості блокпостів України, — Тарас Грень

3 травня 2024

00:16Обіцяв виготовити снаряди на заводі "Артем" — іноземець викрав 255 млн гривень

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

22 квітня 2024

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

21 квітня 2024

23:56 Оновити військово-облікові дані можна без візиту до ТЦК — як це зробити