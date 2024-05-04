В Харькове в очередной раз слышны взрывы

Ракета в небе. Иллюстрированное фото: Reuters

В Харькове во второй раз за ночь в субботу, 4 мая, раздался взрыв. В городе и области объявлена воздушная тревога.

Об этом пишут местные Telegram-каналы.

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Взрыв в Харькове 4 мая

Сообщается, что взрывы в пригороде Харькова.

Скриншот сообщения Новини.LIVE

На 23:20 воздушная тревога объявлена в 9 областях Украины — Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Херсонской, Донецкой, Луганской областях и Крыму.

Скриншот карты воздушных тревог

Напомним до этого в Харькове сегодня уже дважды раздавались взрывы.

После одного из обстрелов начался пожар на гражданском предприятии. Шесть человек травмированы.