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В Харькове в очередной раз слышны взрывы

4 мая 2024 23:20
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В Харькове в очередной раз слышны взрывы
Ракета в небе. Иллюстрированное фото: Reuters
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

В Харькове во второй раз за ночь в субботу, 4 мая, раздался взрыв. В городе и области объявлена воздушная тревога.

Об этом пишут местные Telegram-каналы.

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Сообщается, что взрывы в пригороде Харькова.

В Харькове в очередной раз слышны взрывы - фото 1
Скриншот сообщения Новини.LIVE

На 23:20 воздушная тревога объявлена в 9 областях Украины — Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Херсонской, Донецкой, Луганской областях и Крыму.

В Харькове в очередной раз слышны взрывы - фото 2
Скриншот карты воздушных тревог

Напомним до этого в Харькове сегодня уже дважды раздавались взрывы.

После одного из обстрелов начался пожар на гражданском предприятии. Шесть человек травмированы.

Харьков
взрыв
обстрелы
ракета
воздушная тревога

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