В Харькове в очередной раз слышны взрывы
4 мая 2024 23:20
Ракета в небе. Иллюстрированное фото: Reuters
В Харькове во второй раз за ночь в субботу, 4 мая, раздался взрыв. В городе и области объявлена воздушная тревога.
Об этом пишут местные Telegram-каналы.
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Сообщается, что взрывы в пригороде Харькова.
На 23:20 воздушная тревога объявлена в 9 областях Украины — Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Херсонской, Донецкой, Луганской областях и Крыму.
Напомним до этого в Харькове сегодня уже дважды раздавались взрывы.
После одного из обстрелов начался пожар на гражданском предприятии. Шесть человек травмированы.
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