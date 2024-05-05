Россия обстреляла Харьков "шахедами", СМИ показали фото с места попадания

Последствия ночных обстрелов Харькова — повреждены частные дома и авто
В результате попадания "шахеда" в частный сектор Основянского района Харькова загорелись по меньшей мере три частных жилых дома. Предварительно никто из жителей города не пострадал.
Об этом в воскресенье, 5 мая, сообщает "Суспільне Харків".
Последствия ночной атаки на Харьков
"Суспільне Харків" опубликовало снимки с места российского удара. Там работают пожарные.
"В гаражах сгорело по меньшей мере одно авто. По меньшей мере в трех частных домах — выбиты окна и повреждены крыши", — пишет "Суспільне".
Напомним, ночью 5 мая пользователи сети сообщали о многочисленных взрывах в Днепре. Предварительно это могла быть работа ПВО.
Также мы писали об обстреле Харькова 4 мая. Российские войска ударили по городу авиационной бомбой. Пострадали пять человек.
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