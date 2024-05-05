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Последствия ночных обстрелов Харькова — повреждены частные дома и авто

5 мая 2024 04:48
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Россия обстреляла Харьков "шахедами", СМИ показали фото с места попадания
Последствия обстрелов Харькова. Фото: Telegram/Суспільне Харків
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

В результате попадания "шахеда" в частный сектор Основянского района Харькова загорелись по меньшей мере три частных жилых дома. Предварительно никто из жителей города не пострадал.

Об этом в воскресенье, 5 мая, сообщает "Суспільне Харків".

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"Суспільне Харків" опубликовало снимки с места российского удара. Там работают пожарные.

Россия обстреляла Харьков ночью 5 мая
Скриншот из Telegram/Общественное Харьков

"В гаражах сгорело по меньшей мере одно авто. По меньшей мере в трех частных домах — выбиты окна и повреждены крыши", — пишет "Суспільне".

Напомним, ночью 5 мая пользователи сети сообщали о многочисленных взрывах в Днепре. Предварительно это могла быть работа ПВО.

Также мы писали об обстреле Харькова 4 мая. Российские войска ударили по городу авиационной бомбой. Пострадали пять человек.

война
Харьков
пожар
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