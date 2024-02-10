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Наслідки російського удару по Харкову — зросла кількість постраждалих

10 лютого 2024 03:18
оновлено: 03:51
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Наслідки російського удару по Харкову — зросла кількість постраждалих
Ліквідація наслідків пожежі в Харкові. Фото: Суспільне Харків
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Поліція Харківської області повідомляє про двох постраждалих внаслідок російського обстрілу Харкова в п'ятницю, 9 лютого. Йдеться про чоловіка з опіками 1-2 ступенів та жінку, яка надихалася чадним газом.

Про це правоохоронці написали в Telegram.

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"З опіками 1-2 ступенів до лікарні доставлено 45-річного чоловіка, а також 61-річну жінку, яка надихалася чадним газом", — розповіла поліція Харківщини.

Правоохоронці додали, що до огляду місць влучань залучені слідчі, криміналісти, вибухотехніки. 

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Поліція Харківської області"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Поліція Харківської області"

Тим часом Харківська обласна прокуратура оприлюднила відео з наслідками обстрілу Немишлянського району Харкова.

Нагадаємо, що внаслідок обстрілу російськими окупантами Харкова та області є загиблий та постраждалі. Як відомо, Росія вдарила по автозаправній станції в Харкові в п'ятницю, 9 лютого. Це призвело до того, що розлилось пальне, площа пожежі становить 3 700 кв. м.

Також ми повідомляли, що Харківська обласна прокуратура повідомила про загиблого внаслідок російської атаки на Харків у п'ятницю, 9 лютого. Тіло вилучили зі згарища.

Додамо, що також є пошкодження будівель в центрі Великого Бурлука Харківської області в п'ятницю, 9 лютого, що сталося через атаку ворожих безпілотників.

Харків
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