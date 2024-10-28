Наслідки обстрілів Харківщини 28 жовтня — поранено 21 людину

Наслідки ударів по Харківщині — постраждало понад 20 людей
Унаслідок нічної масованої атаки на Харків та область постраждала 21 людина, зокрема п'ятеро дітей. Зруйновані будинки, на місці влучань сталися пожежі.
Про це повідомила пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Telegram у понеділок, 28 жовтня.
Обстріли Харківщини у ніч проти 28 жовтня
Уночі з 27 на 28 жовтня росіяни завдали ударів по Шевченківському, Салтівському та Холодногірському районах Харкова, а також по місту Чугуїв Харківської області.
За попередніми даними, зазнала поранень 21 людина, серед постраждалих п'ятеро дітей.
Внаслідок обстрілів сталися руйнації та пошкодження житлової інфраструктури.
У Чугуєві спалахнула пожежа в господарчій споруді, яку силами підрозділів ДСНС було ліквідовано.
Як повідомив начальник поліції Харківщини Володимир Тимошко, окупанти вдарили по Чугуєву з РСЗВ "Торнадо-С".
"Горів приватний будинок, ще один житловий будинок пошкоджений. Дістали поранення восьмеро людей, серед яких п’ятеро дітей", — йдеться в повідомленні.
У Холодногірському районі Харкова тривають аварійно-рятувальні роботи.
Нагадаємо, ввечері 27 жовтня у Харкові та передмісті пролунала серія вибухів. Місцева влада повідомила про влучання в кількох районах міста.
Також Новини.LIVE писали, що вночі 28 жовтня окупанти завдали повторного удару по Харкову — російський снаряд влучив у Холодногірському районі, пошкоджено багатоповерховий житловий будинок.
Читайте Новини.LIVE!