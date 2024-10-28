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Наслідки ударів по Харківщині — постраждало понад 20 людей

28 жовтня 2024 10:01
Галина Шподарева - редактор
Наслідки обстрілів Харківщини 28 жовтня — поранено 21 людину
Медики надають допомогу постраждалим у Харкові. Фото: ДСНС України
Галина Шподарева - редактор

Унаслідок нічної масованої атаки на Харків та область постраждала 21 людина, зокрема п'ятеро дітей. Зруйновані будинки, на місці влучань сталися пожежі. 

Про це повідомила пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Telegram у понеділок, 28 жовтня. 

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Наслідки обстрілів Харківщини. Фото: ДСНС України

Обстріли Харківщини у ніч проти 28 жовтня 

Уночі з 27 на 28 жовтня росіяни завдали ударів по Шевченківському, Салтівському та Холодногірському районах Харкова, а також по місту Чугуїв Харківської області.

За попередніми даними, зазнала поранень 21 людина, серед постраждалих п'ятеро дітей.

Наслідки обстрілу Чугуєва
Наслідки обстрілу Чугуєва. Фото: Галина Мінаєва/Чугуївський міський голова

Внаслідок обстрілів сталися руйнації та пошкодження житлової інфраструктури. 

У Чугуєві спалахнула пожежа в господарчій споруді, яку силами підрозділів ДСНС було ліквідовано.

Як повідомив начальник поліції Харківщини Володимир Тимошко, окупанти вдарили по Чугуєву з РСЗВ "Торнадо-С".

"Горів приватний будинок, ще один житловий будинок пошкоджений. Дістали поранення восьмеро людей, серед яких п’ятеро дітей", — йдеться в повідомленні.

У Холодногірському районі Харкова тривають аварійно-рятувальні роботи.

Пошкоджений КАБом будинок у Харкові
Пошкоджений КАБом будинок у Харкові. Фото: ДСНС України

Нагадаємо, ввечері 27 жовтня у Харкові та передмісті пролунала серія вибухів. Місцева влада повідомила про влучання в кількох районах міста.  

Також Новини.LIVE писали, що вночі 28 жовтня окупанти завдали повторного удару по Харкову — російський снаряд влучив у Холодногірському районі, пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. 

Харків авіабомба обстріли війна в Україні Харківська область

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09:58 Пішов з життя одеський забудовник і мультимільйонер Аднан Ківан

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Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади - 80x80

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