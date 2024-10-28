Последствия обстрелов Харьковщины 28 октября — ранен 21 человек

Последствия ударов по Харьковщине — пострадали более 20 человек
В результате ночной массированной атаки на Харьков и область пострадал 21 человек, в том числе пятеро детей. Разрушены дома, на месте ударов произошли пожары.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Telegram в понедельник, 28 октября.
Обстрелы Харьковщины в ночь на 28 октября
Ночью с 27 на 28 октября россияне нанесли удары по Шевченковскому, Салтовскому и Холодногорскому районам Харькова, а также по городу Чугуев Харьковской области.
По предварительным данным, получил ранения 21 человек, среди пострадавших пятеро детей.
В результате обстрелов произошли разрушения и повреждения жилищной инфраструктуры.
В Чугуеве вспыхнул пожар в хозяйственной постройке, силами подразделений ГСЧС огонь потушили.
Как сообщил начальник полиции Харьковщины Владимир Тимошко, оккупанты ударили по Чугуеву из РСЗО "Торнадо-С".
"Горел частный дом, еще один жилой дом поврежден. Получили ранения восемь человек, среди которых пятеро детей", — говорится в сообщении.
В Холодногорском районе Харькова продолжаются аварийно-спасательные работы.
Напомним, вечером 27 октября в Харькове и пригороде прозвучала серия взрывов. Местные власти сообщили о попадании в нескольких районах города.
Также Новини.LIVE писали, что ночью 28 октября оккупанты нанесли повторный удар по Харькову — российский снаряд попал в Холодногорским районе, поврежден многоэтажный жилой дом.
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