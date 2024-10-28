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Последствия ударов по Харьковщине — пострадали более 20 человек

28 октября 2024 10:01
Галина Шподарева - редактор
Последствия обстрелов Харьковщины 28 октября — ранен 21 человек
Медики оказывают помощь пострадавшим в Харькове. Фото: ГСЧС Украины
Галина Шподарева - редактор

В результате ночной массированной атаки на Харьков и область пострадал 21 человек, в том числе пятеро детей. Разрушены дома, на месте ударов произошли пожары. 

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Telegram в понедельник, 28 октября.

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Последствия обстрела Харьковщины. Фото: ГСЧС Украины

Обстрелы Харьковщины в ночь на 28 октября

Ночью с 27 на 28 октября россияне нанесли удары по Шевченковскому, Салтовскому и Холодногорскому районам Харькова, а также по городу Чугуев Харьковской области.

По предварительным данным, получил ранения 21 человек, среди пострадавших пятеро детей.

Последствия обстрела Чугуева
Последствия обстрелов Чугуева. Фото: Галина Минаева/Чугуевский городской голова

В результате обстрелов произошли разрушения и повреждения жилищной инфраструктуры.

В Чугуеве вспыхнул пожар в хозяйственной постройке, силами подразделений ГСЧС огонь потушили.

Как сообщил начальник полиции Харьковщины Владимир Тимошко, оккупанты ударили по Чугуеву из РСЗО "Торнадо-С".

"Горел частный дом, еще один жилой дом поврежден. Получили ранения восемь человек, среди которых пятеро детей", — говорится в сообщении.

В Холодногорском районе Харькова продолжаются аварийно-спасательные работы.

Поврежденный КАБом дом в Харькове
Поврежден КАБ дом в Харькове. Фото: ГСЧС Украины

Напомним, вечером 27 октября в Харькове и пригороде прозвучала серия взрывов. Местные власти сообщили о попадании в нескольких районах города.

Также Новини.LIVE писали, что ночью 28 октября оккупанты нанесли повторный удар по Харькову — российский снаряд попал в Холодногорским районе, поврежден многоэтажный жилой дом.

Харьков авиабомба обстрелы война в Украине Харьковская область

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09:55 На Харьковщине женщина ждала оккупации РФ — как ее наказал суд

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