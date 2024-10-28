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Росія знову вдарила по Харкову — що відомо

28 жовтня 2024 02:45
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Обстріл Харкова 28 жовтня 2024 року
Вибух у місті. Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

В ніч проти 28 жовтня у Харкові пролунали декілька вибухів. Росіяни вдарили поряд з будинками, але можливо, влучили у багатоповерхівку.

Про це повідомляє мер міста Ігор Терехов у своєму Telegram-каналі.

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За попередньою інформацією ворог завдав удар по 9-ти поверховому житловому будинку у Холодногірському районі міста. Наразі на місці потрапляння пожежа та часткове руйнування.

"Інформація щодо постраждалих там уточнюється.На місці працюють усі відповідні служби", — додав Терехов.

Пізніше, 02:47, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив удар по Холодногірському району Харкова. Проте за його словами, зафіксовано влучання поряд із житловим будинком.

Внаслідок цього пошкоджено стіни верхніх поверхів та скління вікон. Поряд з багатоквартирним будинком виникла пожежа.

"Надійшла інформація про постраждалого чоловіка. Отримав поранення склом, госпіталізований до медичної установи", — додав він

Нагадаємо, що вдень, 26 жовтня, у Харкові також пролунали у вибухи. Вони відбулись під час повітряної тривоги. Швидкісна ціль рухалась з Білгородської області Росії.

Крім того, зазначимо, що ворог теж атакував Харків пізно ввечері, 27 жовтня. Внаслідок атаки пошкоджені будинки та є постраждалі.

Також ми писали, що ввечері 26 жовтня вибухи пролунали у Києві. Тоді в столиці працювали сили ППО, оскільки ворог намагався атакувати місто.

Харків вибух обстріли війна в Україні Росія

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