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Наслідки ударів росіян по Харківщині — Синєгубов розповів подробиці

13 червня 2024 10:45
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Наслідки ударів росіян по Харківщині 12 червня — деталі
Рятувальник у Харкові. Фото: ДСНС Харківщини
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Росіяни продовжують бити по Харківській області за допомогою артилерії, дронів-камікадзе, балістики та авіабомб. За минулу добу було пошкоджено цивільне майно та госпіталізовано людей, які отримали травми після вибухів.

Про це голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив у Telegram в четвер, 13 червня. 

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Після п'ятої ранку у селі Курилівка Куп’янського району внаслідок ворожого авіаційного та артилерійського обстрілів пошкоджено чотири приватні будинки. Також ушкоджень зазнав будинок у місті Куп'янськ.

"Харківський район, Циркунівська ТГ, с. Черкаські Тишки. Внаслідок вибуху пошкоджено легковий автомобіль, приватні  будинки та прилеглі споруди. Чугуївський р-н., Старосалтівська громада, с. Старий Салтів. Внаслідок обстрілу пошкоджено два будинки. Постраждали жінка та два чоловіки, без госпіталізації", — повідомив Синєгубов. 

Допис Синєгубова
Допис Синєгубова в Telegram

За заявою очільника Харківської ОВА, в Ізюмському районі було влучання у приватний будинок та загорання школи, яка вже не працювала і раніше була зачиненою. У Куп'янському районі травмовано два чоловіки після ракетного обстрілу росіян.

"На Харківському напрямку відбулось пʼять бойових зіткнень. Спроби ворога наблизитися до наших позицій в районах Липців, Вовчанська та Тихого успіху не мали", — заявив Синєгубов.

Допис Синєгубова
Допис Синєгубова в Telegram

Також голова ОВА зазначив, що активні бойові дії продовжувались в районах Синьківки, Петропавлівки, Новоосинового, Піщаного та Мʼясожарівки. 

Нагадаємо, у Харкові та області 11 червня внаслідок ворожих обстрілів загинули чотири мирні мешканці. Ще кілька десятків людей отримали поранення різного ступеня. 

Згодом мер міста Ігор Терехов розповів про чотирьох загиблих та сімох поранених після російських обстрілів міста. 

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