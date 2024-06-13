Последствия ударов россиян по Харьковщине 12 июня

Спасатель в Харькове. Фото: ГСЧС Харьковщины

Россияне продолжают бить по Харьковской области с помощью артиллерии, дронов-камикадзе, баллистики и авиабомб. За прошедшие сутки было повреждено гражданское имущество и госпитализированы люди, получившие травмы после взрывов.

Об этом глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил в Telegram в четверг, 13 июня.

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После пяти утра в селе Куриловка Купянского района в результате вражеского авиационного и артиллерийского обстрелов повреждены четыре частных дома. Также повреждения получил дом в городе Купянск.

"Харьковский район, Циркуновская ТГ, с. Черкасские Тишки. В результате взрыва повреждены легковой автомобиль, частные дома и прилегающие сооружения. Чугуевский р-н., Старосалтовская община, с. Старый Салтов. В результате обстрела повреждены два дома. Пострадали женщина и два мужчины, без госпитализации", — сообщил Синегубов.

Сообщение Синегубова в Telegram

По заявлению главы Харьковской ОВА, в Изюмском районе было попадание в частный дом и возгорание школы, которая уже не работала и раньше была закрыта. В Купянском районе травмированы два человека после ракетного обстрела россиян.

"На Харьковском направлении произошло пять боевых столкновений. Попытки врага приблизиться к нашим позициям в районах Липцев, Волчанска и Тихого успеха не имели", — заявил Синегубов.

Сообщение Синегубова в Telegram

Также председатель ОВА отметил, что активные боевые действия продолжались в районах Синьковки, Петропавловки, Новоосинового, Песчаного и Мясожаровки.

Напомним, в Харькове и области 11 июня в результате вражеских обстрелов погибли четыре мирных жителя. Еще несколько десятков человек получили ранения разной степени.

Впоследствии мэр города Игорь Терехов рассказал о четырех погибших и семерых раненых после российских обстрелов города.