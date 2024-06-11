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Терехов розповів про наслідки російського удару по Харкову

11 червня 2024 22:58
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Росіяни обстріляли Харків 10 червня — наслідки
Наслідки удару РФ по Харкову. Ілюстративне фото: Олег Синєгубов / Telegram
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Внаслідок російської атаки авіабомбами по Харкову у понеділок, 10 червня, є загиблий. Також відомо, що поранення отримали семеро людей.

Про це повідомив в ефірі телемарафону мер міста Ігор Терехов у вівторок, 11 червня.

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Терехов заявив, що внаслідок останнього обстрілу міста загинула одна людина. Він додав, що декілька будівель було зруйновано. Мер Харкова також зазначив, що комунальні служби від самого ранку займаються ліквідацією руйнувань та допомагають мешканцям відновлювати їхні оселі.

"Залишаються в лікарнях семеро людей, які отримали поранення різного ступеню важкості. Лікарі працюють з ними", — додав він.

Нагадаємо, внаслідок атаки керованими авіаційними бомбами по Київському та Салтівському районах міста Харкова було пошкоджено сімдесят гаражів та двадцять дві автівки. 

Також ми повідомляли, що в Україні спостерігалося значне зростання числа жертв серед цивільного населення. У травні кількість загиблих цивільних зросла на 31% порівняно з квітнем, що є найвищим показником за майже рік.

Харків
росія
війна в Україні
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війна
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Ігор Терехов
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атака

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