24 людини попередньо постраждали після бомбардування росіянами житлового будинку у Харкові

Результат ураження житлового будинку у Харкові російськими окупантами. Фото: Харківська ОВА

Харківська ОВА зробила заяву після потрапляння авіабомби в житловий будинок у Харкові. Зараз 24 людини вже звернулись за допомогою, інших мешканців будинку шукають під завалами рятівники.

Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Що відомо на цей момент

Наразі відомо те, що керована авіабомба влучила у багатоповерхову і зруйнувала як мінімум два поверхи — третій та четвертий. Наразі 24 людей отримали поранення, двоє — важки, включаючи десятирічну дитину.

"В цей момент триває рятувальна операція, адже під завалами, щонайменше перебувають ще дві людини, одна з них — дитина", — сказав Олег Синєгубов.

Підрозділи ДСНС намагаються деблокувати людей і провести рятувальну операцію. Але це важка задача, тому що руйнування досить значні і є ризик обвалу конструктиву житлового будинку, проте герої ДСНС продовжують ризикувати життям в пошуку харків'ян під завалами.

За словами голови ОВА, росіяни спеціально атакують місто у нічний час, щоб терор місцевого населення був максимальним, адже харків'яни в цей час у своїх будинках.

ДСНС гасить пожежу після потрапляння авіабомби у житловий будинок у Харкові. Фото: Новини.LIVE

Наслідки потрапляння російської авіабомби в житловий будинок у Харкові/ Фото: Новини.LIVE

Знищенні поверхи житлового будинку у Харкові в результаті бомбардування

Знищена машина у результаті вибуху російської авіабомби у Харкові. Фото: Новини.LIVE 1 / 4

Нагадаємо, у Харкові під час повітряної тривоги прогриміли вибухи. В області було оголошено повітряну тривогу.

Раніше в Одесі під час повітряної тривоги також лунали вибухи. Тоді була загроза застосування авіаційних засобів ураження.