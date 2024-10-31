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Наслідки удару по будинку в Харкові — в ОВА показали відео

31 жовтня 2024 00:49
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
24 людини попередньо постраждали після бомбардування росіянами житлового будинку у Харкові
Результат ураження житлового будинку у Харкові російськими окупантами. Фото: Харківська ОВА
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Харківська ОВА зробила заяву після потрапляння авіабомби в житловий будинок у Харкові. Зараз 24 людини вже звернулись за допомогою, інших мешканців будинку шукають під завалами рятівники. 

Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

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Що відомо на цей момент

Наразі відомо те, що керована авіабомба влучила у багатоповерхову і зруйнувала як мінімум два поверхи — третій та четвертий. Наразі 24 людей отримали поранення,  двоє — важки, включаючи десятирічну дитину.

"В цей момент триває рятувальна операція, адже під завалами, щонайменше перебувають ще дві людини, одна з них — дитина", — сказав Олег Синєгубов.

Підрозділи ДСНС намагаються деблокувати людей і провести рятувальну операцію. Але це важка задача, тому що руйнування досить значні і є ризик обвалу конструктиву житлового будинку, проте герої ДСНС продовжують ризикувати життям в пошуку харків'ян під завалами.

За словами голови ОВА, росіяни спеціально атакують місто у нічний час, щоб терор місцевого населення був максимальним, адже харків'яни в цей час у своїх будинках. 

  • ДСНС гасить пожежу після бомбарджування росіянами житлового будинку у Харкові
    ДСНС гасить пожежу після потрапляння авіабомби у житловий будинок у Харкові. Фото: Новини.LIVE
  • Третій та четвертий поверх житлового будинку у Харкові після потрапляння російської авіабомби
    Наслідки потрапляння російської авіабомби в житловий будинок у Харкові/ Фото: Новини.LIVE
  • Маштаб руйнацій житлового будинку після бомбардування Харкова окупантами з РФ. Фото: Новини.LIVE
    Знищенні поверхи житлового будинку у Харкові в результаті бомбардування
  • Пошкоджена машина в результаті вибуху авіабомби РФ у Харкові
    Знищена машина у результаті вибуху російської авіабомби у Харкові. Фото: Новини.LIVE
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Нагадаємо, у Харкові під час повітряної тривоги прогриміли вибухи. В області було оголошено повітряну тривогу. 

Раніше в Одесі під час повітряної тривоги також лунали вибухи. Тоді була загроза застосування авіаційних засобів ураження. 

Харків авіабомба ДСНС Олег Синєгубов війна в Україні атака

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