24 людини попередньо постраждали після бомбардування росіянами житлового будинку у Харкові

Наслідки удару по будинку в Харкові — в ОВА показали відео
Харківська ОВА зробила заяву після потрапляння авіабомби в житловий будинок у Харкові. Зараз 24 людини вже звернулись за допомогою, інших мешканців будинку шукають під завалами рятівники.
Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Що відомо на цей момент
Наразі відомо те, що керована авіабомба влучила у багатоповерхову і зруйнувала як мінімум два поверхи — третій та четвертий. Наразі 24 людей отримали поранення, двоє — важки, включаючи десятирічну дитину.
"В цей момент триває рятувальна операція, адже під завалами, щонайменше перебувають ще дві людини, одна з них — дитина", — сказав Олег Синєгубов.
Підрозділи ДСНС намагаються деблокувати людей і провести рятувальну операцію. Але це важка задача, тому що руйнування досить значні і є ризик обвалу конструктиву житлового будинку, проте герої ДСНС продовжують ризикувати життям в пошуку харків'ян під завалами.
За словами голови ОВА, росіяни спеціально атакують місто у нічний час, щоб терор місцевого населення був максимальним, адже харків'яни в цей час у своїх будинках.
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ДСНС гасить пожежу після потрапляння авіабомби у житловий будинок у Харкові. Фото: Новини.LIVE
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Наслідки потрапляння російської авіабомби в житловий будинок у Харкові/ Фото: Новини.LIVE
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Знищенні поверхи житлового будинку у Харкові в результаті бомбардування
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Знищена машина у результаті вибуху російської авіабомби у Харкові. Фото: Новини.LIVE
Нагадаємо, у Харкові під час повітряної тривоги прогриміли вибухи. В області було оголошено повітряну тривогу.
Раніше в Одесі під час повітряної тривоги також лунали вибухи. Тоді була загроза застосування авіаційних засобів ураження.
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