24 человека предварительно пострадали после бомбежки россиянами жилого дома в Харькове

Результат разрушения жилого дома в Харькове российскими оккупантами. Фото: Харьковская ОВА

Харьковская ОВА сделала заявление после попадания авиабомбы в жилой дом в Харькове. Сейчас 24 человек уже обратились за помощью, других жителей дома ищут под завалами спасатели.

Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов .

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Что известно на данный момент

Пока известно, что управляемая авиабомба попала в многоэтажку и разрушила как минимум два этажа — третий и четвертый. 24 человек получили ранения, двое тяжелых, включая десятилетнего ребенка.

"В этот момент продолжается спасательная операция, ведь под завалами, по меньшей мере, находятся еще два человека, один из них — ребенок", — сказал Олег Синегубов.

Подразделения ГСЧС пытаются деблокировать людей и провести спасательную операцию. Но это трудная задача, потому что разрушения достаточно значительны и есть риск обрушения конструкции жилого дома, однако герои ГСЧС продолжают рисковать жизнью в поиске харьковчан под завалами.

По словам главы ОВА, россияне специально атакуют город в ночное время, чтобы террор местного населения был максимальным, ведь харьковчане в это время в своих домах.

ДСНС гасить пожежу після потрапляння авіабомби у житловий будинок у Харкові. Фото: Новини.LIVE

Наслідки потрапляння російської авіабомби в житловий будинок у Харкові/ Фото: Новини.LIVE

Знищенні поверхи житлового будинку у Харкові в результаті бомбардування

Знищена машина у результаті вибуху російської авіабомби у Харкові. Фото: Новини.LIVE 1 / 4

Напомним, в Харькове во время воздушной тревоги прогремели взрывы. В области была объявлена воздушная тревога.

Ранее в Одессе во время воздушной тревоги также раздавались взрывы. Тогда была угроза применения авиационных средств поражения.