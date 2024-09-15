Російський удар по багатоповерхівці у Харкові — Новини.LIVE побували на місці

Пошкоджений будинок. Фото: Новини.LIVE

Російські війська у неділю, 15 вересня, завдали ударів авіаційними бомбами по Харкову. Наразі кількість постраждалих зросла до 41.

На місці події побували Новини.LIVE.

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За словами голови ОВА Олега Синєгубова, наразі відомо про 41 постраждалого внаслідок атаки.

Пошкоджений будинок. Фото: Новини.LIVE

Пошкоджений будинок. Фото: Новини.LIVE

Щонайменше троє з поранених — діти, під завалами ще можуть бути люди. Один хлопчик перебуває у важкому стані.

Скриншот допису Синєгубова

Також працівники ДСНС врятували чоловіка із собакою з 12-го поверху.

Врятований собака. Фото: Новини.LIVE

Крім того, пошкоджено щонайменше 1500 вікон та десятки автомобілів поблизу.

Пошкоджений будинок. Фото: Новини.LIVE