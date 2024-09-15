Російський удар по багатоповерхівці у Харкові — Новини.LIVE побували на місці

Наслідки удару РФ по багатоповерхівці у Харкові — репортаж Новини.LIVE
15 вересня 2024 20:20
Пошкоджений будинок. Фото: Новини.LIVE
Російські війська у неділю, 15 вересня, завдали ударів авіаційними бомбами по Харкову. Наразі кількість постраждалих зросла до 41.
На місці події побували Новини.LIVE.
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За словами голови ОВА Олега Синєгубова, наразі відомо про 41 постраждалого внаслідок атаки.
Щонайменше троє з поранених — діти, під завалами ще можуть бути люди. Один хлопчик перебуває у важкому стані.
Також працівники ДСНС врятували чоловіка із собакою з 12-го поверху.
Крім того, пошкоджено щонайменше 1500 вікон та десятки автомобілів поблизу.
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