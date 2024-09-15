Российский удар по многоэтажке в Харькове — Новости.LIVE побывали на месте

Последствия удара РФ по многоэтажке в Харькове — репортаж Новини.LIVE
15 сентября 2024 20:20
Поврежденный дом. Фото: Новини.LIVE
Российские войска в воскресенье, 15 сентября, нанесли удары авиационными бомбами по Харькову. Количество пострадавших выросло до 41.
На месте происшествия побывали Новини.LIVE.
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По словам главы ОВА Олега Синегубова, сейчас известно о 41 пострадавшем в результате атаки.
По меньшей мере, трое из раненых — дети, под завалами еще могут быть люди. Один мальчик находится в тяжелом состоянии.
Также работники ГСЧС спасли мужчину с собакой с 12-го этажа.
Кроме того, повреждено не менее 1500 окон и десятки автомобилей поблизости.
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