Российский удар по многоэтажке в Харькове — Новости.LIVE побывали на месте

Поврежденный дом. Фото: Новини.LIVE

Российские войска в воскресенье, 15 сентября, нанесли удары авиационными бомбами по Харькову. Количество пострадавших выросло до 41.

На месте происшествия побывали Новини.LIVE.

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Авиаудары по Харькову 15 сентября

По словам главы ОВА Олега Синегубова, сейчас известно о 41 пострадавшем в результате атаки.

Поврежденный дом. Фото: Новини.LIVE

Поврежденный дом. Фото: Новини.LIVE

По меньшей мере, трое из раненых — дети, под завалами еще могут быть люди. Один мальчик находится в тяжелом состоянии.

Скриншот поста Синегубова

Также работники ГСЧС спасли мужчину с собакой с 12-го этажа.

Спасенная собака. Фото: Новини.LIVE

Кроме того, повреждено не менее 1500 окон и десятки автомобилей поблизости.

Поврежденный дом. Фото: Новини.LIVE