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Наступление РФ на Харьковщине — в СМИ раскрыли планы оккупантов

10 мая 2024 15:01
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Наступление РФ на Харьковщине — в СМИ раскрыли планы оккупантов
Украинские военные. Фото: Генштаб
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Российские военные начали наступление на северо-востоке Харьковщины и продвинулись на один километр вблизи города Волчанск. По данным СМИ, Россия планирует оттеснить Вооруженные силы Украины от границы и создать буферную зону.

Об этом пишет Reuters.

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"Русские войска совершили бронетехническую наземную атаку на северо-восточную Харьковскую область, продвинувшись на 1 км вблизи города Волчанск. Этот штурм открывает новый фронт в войне более двух лет после полномасштабного вторжения России", — написало издание.

В приграничных районах Харьковской области продолжаются бои, Украина отправила туда дополнительные силы для подкрепления.

По данным собеседника Reuters, Россия планирует оттеснить ВСУ на 10 км от границы, однако украинские защитники пытаются сдержать врага.

Напомним, российские захватчики ужесточили обстрелы на северном направлении Харьковщины. Прежде всего, под прицелом врага — город Волчанск. В связи с этим в городе и близлежащих населенных пунктах области происходит эвакуация населения.

Президент Владимир Зеленский подтвердил информацию о том, что российские оккупанты начали новую волну наступления на Харьковщине.

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