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Наступление России на Харьковщину — Синегубов прокомментировал обстановку в регионе

10 мая 2024 17:00
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Наступление России на Харьковщину — Синегубов прокомментировал обстановку в регионе
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Фото: Telegram/Синегубов
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские захватчики продолжают обстреливать гражданских в Харьковской области. Также враг в пятницу, 10 мая, начал новое наступление на севере региона.

Об этом рассказал глава ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона.

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Ситуация на Харьковском направлении на 10 мая

По словам Синегубова, украинские боевые бригады встретили противника огнем, однако на пограничные Харьковщины продолжаются тяжелые бои.

В частности, на Купянском направлении отражены 17 атак — российские диверсанты могут заезжать на некоторые территории, однако получают отпор.

Глава ОВА подчеркнул, что непосредственно для Харькова наземной угрозы нет, поскольку врагу не хватает наступательного потенциала для этого. Он призвал гражданское население Волчанского и Липецкого направления эвакуироваться из-за террористических действий России.

"Сейчас 449 местных жителей эвакуировали из Чугуевского района, 25 из Харьковского, четыре из Богодуховского и 29 человек эвакуировали волонтеры", — добавил Синегубов.

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Скриншот сообщения Синегубова

Как ранее сообщил журналист Юрий Бутусов, оккупантам удалось захватить четыре поселка на пограничных — Стрилече, Красное, Пыльное и Борисовку.

А мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что город продолжает функционировать на всю мощность, несмотря на угрозы со стороны России.

Харьков
Харьковская область
оккупанты
война в Украине
фронт
наступление

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