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Наступив на міну на цвинтарі — на Харківщині чоловіку ампутували стопу

6 червня 2024 16:04
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Ілля Рябінін
редактор
На Харківщині чоловік підірвався на міні — що відомо
Сапери за роботою. Фото ілюстративне: агенція Reuters
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У місті Ізюм Харківської області у четвер, 6 травня, на міні підірвався чоловік. Внаслідок вибуху він отримав ампутацію правої стопи.

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області

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Як повідомляється, перебуваючи на міському цвинтарі чоловік наступив на протипіхотну міну "Пелюстка". В результаті вибуху він отримав міно-вибухову травму у вигляді ампутації правої стопи. Постраждалий перебуває в лікарні.

Рятувальники нагадали, що Ізюмський цвинтар закритий для відвідування з початку війни через щільне мінування росіянами саме протипіхотними мінами типу "Пелюстка". На місці вже неодноразово фіксувалися травмонебезпечні випадки підриву цивільних людей.

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Скриншот допису ДСНС Харківщини

Нагадаємо, раніше в Ізюмській громаді Харківської області жінка підірвалася на російській міні, і отримала пошкодження стопи.

Подібний інцидент трапився і в селі Музиківка Херсонської області, коли хлопчик підірвався на міні, внаслідок чого отримав численні травми.

Україна
Харків
травма
ДСНС
вибух
міни
війна в Україні

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