На Харківщині чоловік підірвався на міні — що відомо

Наступив на міну на цвинтарі — на Харківщині чоловіку ампутували стопу
У місті Ізюм Харківської області у четвер, 6 травня, на міні підірвався чоловік. Внаслідок вибуху він отримав ампутацію правої стопи.
Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
На Харківщині на міні підірвався чоловік
Як повідомляється, перебуваючи на міському цвинтарі чоловік наступив на протипіхотну міну "Пелюстка". В результаті вибуху він отримав міно-вибухову травму у вигляді ампутації правої стопи. Постраждалий перебуває в лікарні.
Рятувальники нагадали, що Ізюмський цвинтар закритий для відвідування з початку війни через щільне мінування росіянами саме протипіхотними мінами типу "Пелюстка". На місці вже неодноразово фіксувалися травмонебезпечні випадки підриву цивільних людей.
Нагадаємо, раніше в Ізюмській громаді Харківської області жінка підірвалася на російській міні, і отримала пошкодження стопи.
Подібний інцидент трапився і в селі Музиківка Херсонської області, коли хлопчик підірвався на міні, внаслідок чого отримав численні травми.
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