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Наступил на мину на кладбище — в Харьковской области мужчине ампутировали стопу

6 июня 2024 16:04
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Илья Рябинин
редактор
В Харьковской области мужчина взорвался на мини — что известно
Саперы за работой. Фото иллюстративное: агентство Reuters
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В городе Изюм Харьковской области в четверг, 6 мая, на мине подорвался мужчина. В результате взрыва он получил ампутацию правой стопы.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

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В Харьковской области на мине подорвался мужчина

Как сообщается, находясь на городском кладбище, мужчина наступил на противопехотную мину "Лепесток". В результате взрыва он получил мино-взрывную травму в виде ампутации правой стопы. Пострадавший находится в больнице.

Спасатели напомнили, что Изюмское кладбище закрыто для посещения с начала войны из-за плотного минирования россиянами именно противопехотными минами типа "Лепесток". На месте уже неоднократно фиксировались травмоопасные случаи взрыва гражданских людей.

харьковщина мины
Скриншот сообщения ГСЧС Харьковщины

Напомним, ранее в Изюмской громаде Харьковской области женщина подорвалась на российской мине и получила повреждение стопы.

Подобный инцидент произошел и в селе Музыковка Херсонской области, когда мальчик подорвался на мине, в результате чего получил многочисленные травмы.

Украина
Харьков
травма
ГСЧС
взрыв
мины
война в Украине

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