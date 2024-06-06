В Харьковской области мужчина взорвался на мини — что известно

Саперы за работой. Фото иллюстративное: агентство Reuters

В городе Изюм Харьковской области в четверг, 6 мая, на мине подорвался мужчина. В результате взрыва он получил ампутацию правой стопы.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Читайте также:

В Харьковской области на мине подорвался мужчина

Как сообщается, находясь на городском кладбище, мужчина наступил на противопехотную мину "Лепесток". В результате взрыва он получил мино-взрывную травму в виде ампутации правой стопы. Пострадавший находится в больнице.

Спасатели напомнили, что Изюмское кладбище закрыто для посещения с начала войны из-за плотного минирования россиянами именно противопехотными минами типа "Лепесток". На месте уже неоднократно фиксировались травмоопасные случаи взрыва гражданских людей.

Скриншот сообщения ГСЧС Харьковщины

Напомним, ранее в Изюмской громаде Харьковской области женщина подорвалась на российской мине и получила повреждение стопы.

Подобный инцидент произошел и в селе Музыковка Херсонской области, когда мальчик подорвался на мине, в результате чего получил многочисленные травмы.