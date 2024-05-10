Нацгвардія розгромила російську колону, яка спробувала прорватись на Вовчанськ

Розгромлена російська колона на Харківщині. Фото: скриншот

Армія Росії активізувала військові маневри у Харківській області. Деякі штурмові групи мотострілецьких бригад пробували прорватись на півночі області, в бік Вовчанська, але були зупинені спецпризначенцями НГУ "Омега".

Про це заявили в пресслужбі Національної гвардії.

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За даними силовиків, було знищено чотири БМП-2 та вантажівку "Урал" зі штурмовим загоном піхоти. Проте завдяки вмілим діям аеророзвідників та використанню дронів, військова колона була знищена ще на підході під час спроби лобового штурму кордону.

Знищений російський загін та БМП-2. Джерело: НГУ

Проте три одиниці техніки під час бою встигли проскочити, додають силовики. На її пошуки вже відправили розвідувально-штурмовий загін, оскільки вороги можуть перебувати у прилеглих лісосмугах.

Нагадаємо, приблизно о 5 ранку відбулася спроба прориву російськими військами лінії оборони у Харківській області під прикриттям бронетехніки.

Внаслідок боїв ворог залишився без трьох одиниць бойової техніки.