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Нацгвардія розгромила російську колону, яка спробувала прорватись на Вовчанськ

10 травня 2024 19:27
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Нацгвардія розгромила російську колону, яка спробувала прорватись на Вовчанськ
Розгромлена російська колона на Харківщині. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Армія Росії активізувала військові маневри у Харківській області. Деякі штурмові групи мотострілецьких бригад пробували прорватись на півночі області, в бік Вовчанська, але були зупинені спецпризначенцями НГУ "Омега".

Про це заявили в пресслужбі Національної гвардії.

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За даними силовиків, було знищено чотири БМП-2 та вантажівку "Урал" зі штурмовим загоном піхоти. Проте завдяки вмілим діям аеророзвідників та використанню дронів, військова колона була знищена ще на підході під час спроби лобового штурму кордону.

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Знищений російський загін та БМП-2. Джерело: НГУ

Проте три одиниці техніки під час бою встигли проскочити, додають силовики. На її пошуки вже відправили розвідувально-штурмовий загін, оскільки вороги можуть перебувати у прилеглих лісосмугах.

Нагадаємо, приблизно о 5 ранку відбулася спроба прориву російськими військами лінії оборони у Харківській області під прикриттям бронетехніки. 

Внаслідок боїв ворог залишився без трьох одиниць бойової техніки.

російські війська
ЗСУ
Нацгвардія
Україна
Харківська область
війна в Україні

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