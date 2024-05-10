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Нацгвардия разгромила российскую колонну, попытавшуюся прорваться в Волчанск

10 мая 2024 19:27
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Нацгвардия разгромила российскую колонну, попытавшуюся прорваться в Волчанск
Разгромленная российская колонна в Харьковской области. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Армия России активизировала военные маневры в Харьковской области . Некоторые штурмовые группы мотострелковых бригад пробовали прорваться на севере области, в сторону Волчанска, но были остановлены спецназовцами НГУ "Омега".

Об этом заявили в пресс-службе Национальной гвардии.

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По данным силовиков, были уничтожены четыре БМП-2 и грузовик "Урал" со штурмовым отрядом пехоты. Однако благодаря умелым действиям аэроразведчиков и использованию дронов военная колонна была уничтожена еще на подходе при попытке лобового штурма границы.

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Уничтожен российский отряд и БМП-2. Источник: НГУ

Однако три единицы техники во время боя успели проскочить, добавляют силовики. На ее поиски уже отправили разведывательно-штурмовой отряд, поскольку враги могут находиться в близлежащих лесополосах.

Напомним, примерно в 5 утра прошла попытка прорыва российскими войсками линии обороны в Харьковской области под прикрытием бронетехники.

В результате боев враг остался без трех единиц боевой техники.

российские войска
ВСУ
Нацгвардия
Украина
Харьковская область
война в Украине

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