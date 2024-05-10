Нацгвардия разгромила российскую колонну, попытавшуюся прорваться в Волчанск
Армия России активизировала военные маневры в Харьковской области . Некоторые штурмовые группы мотострелковых бригад пробовали прорваться на севере области, в сторону Волчанска, но были остановлены спецназовцами НГУ "Омега".
Об этом заявили в пресс-службе Национальной гвардии.
НГУ остановило контрнаступление россиян
По данным силовиков, были уничтожены четыре БМП-2 и грузовик "Урал" со штурмовым отрядом пехоты. Однако благодаря умелым действиям аэроразведчиков и использованию дронов военная колонна была уничтожена еще на подходе при попытке лобового штурма границы.
Однако три единицы техники во время боя успели проскочить, добавляют силовики. На ее поиски уже отправили разведывательно-штурмовой отряд, поскольку враги могут находиться в близлежащих лесополосах.
Напомним, примерно в 5 утра прошла попытка прорыва российскими войсками линии обороны в Харьковской области под прикрытием бронетехники.
В результате боев враг остался без трех единиц боевой техники.
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