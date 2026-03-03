Відео
Україна
Головна Харків Нацгвардійці показали ефектне збиття "шахедів" на Харківщині — відео

Нацгвардійці показали ефектне збиття "шахедів" на Харківщині — відео

Ua ru
Дата публікації: 3 березня 2026 14:22
НГУ збила 8 "Шахедів" над Харківщиною — деталі роботи 5 Слобожанської бригади
Гвардійці 5 Слобожанської бригади «Скіф» НГУ. Фото ілюстративне: МВС

Гвардійці 5 Слобожанської бригади "Скіф" НГУ за кілька днів знищили вісім російських дронів-камікадзе, які були націлені на житлові квартали та підприємства Харкова.

Про це повідомляє 5 Слобожанська бригада "Скіф" НГУ, передає Новини.LIVE.

Оборона неба триває цілодобово

За інформацією військових, лише протягом останніх днів розрахунки зенітно-ракетних підрозділів бригади знищили у небі над Харківщиною вісім БпЛА типу "Шахед".

У підрозділі зазначають, що працюють 24 години на добу, особливо вночі, коли мешканці міста намагаються відпочити.

"Наша задача — забезпечити таку можливість, зберегти життя дітей, жінок, людей похилого віку, на голови яких ворог спрямовує смертельну загрозу. І кожен збитий ворожий безпілотний апарат для кожного з нас — не лише бойова ціль, а й усвідомлення того, що ми здатні забезпечити безпеку харків’янам", — наголосив військовослужбовець мобільної вогневої групи з позивним "Малий".

Останні обстріли Харкова

Вночі у вівторок, 3 березня, росіяни атакували Харків ударними безпілотниками. У Шевченківському районі впали уламки. Постраждали будинки.

Росія завдала удару безпілотником по житловому сектору Харкова в понеділок, 2 березня. Під атакою опинився багатоквартирний будинок, постраждала дитина.

Російські окупанти у неділю, 1 березня, атакували Харків безпілотниками. Внаслідок атаки постраждало три жінки. Зокрема, зафіксовано удар по будівлі гуртожитку.

війна Харків ППО атака Шахед
Дмитро Крючков - редактор
Автор:
Дмитро Крючков
