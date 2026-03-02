Дрон влучив у багатоповерхівку в Харкові — постраждала дитина

Рятувальник. Фото: ДСНС

Росія завдала удару безпілотником по житловому сектору Харкова в понеділок, 2 березня. Під атакою опинився багатоквартирний будинок, постраждала дитина.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Новини.LIVE.

Армія РФ завдала удару по Харкову

За попередньою інформацією, ворожий дрон поцілив у багатоквартирний будинок у Шевченківському районі.

Згодом стало відомо, що внаслідок обстрілу постраждала дитина. Медики надали допомогу 10-річній дівчинці, яка зазнала сильного стресу. Інформація щодо інших можливих постраждалих та характеру пошкоджень уточнюється.

На місці працюють екстрені служби. Деталі події з'ясовуються.

Повідомлення Олега Синєгубова. Фото: скриншот Telegram

Попередні атаки росіян на Харків

У неділю, 1 березня, російські окупанти здійснили атаку безпілотниками по Харкову. Від самого ранку у місті пролунала серія потужних вибухів.

Як повідомлялося, було зафіксовано влучання по будівлі гуртожитку. Внаслідок ворожого удару постраждали троє жінок.

Крім того, у Київському районі міста зафіксували падіння уламків дрона на територію школи. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.