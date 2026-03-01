Відео
Головна Харків Обстріл гуртожитку в Харкові — у ДСНС показали фото наслідків

Ua ru
Дата публікації: 1 березня 2026 10:57
Росія атакувала Харків дронами 1 березня — постраждали три жінки
Наслідки російського обстрілу Харкова. Фото: ДСНС

Російські окупанти у неділю, 1 березня, атакували Харків безпілотниками. Внаслідок атаки постраждало три жінки. Зокрема, зафіксовано удар по будівлі гуртожитку.

Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайної ситуації Харківщини у Telegram, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Наслідки російського обстрілу Харкова

В результаті атаки зафіксовано влучання у трьох районах Харкова: 

Шевченківському;

  • Київському;
  • Салтівському.
Наслідки російського обстрілу Харкова 1 березня
Рятувальники на місці російського обстрілу. Фото: ДСНС

Зафіксовано два осередки пожеж.

Російський обстріл Харкова 1 березня
Наслідки російської атаки на Харків. Фото: ДСНС
Рятувальники на місці російського обстрілу Харкова 1 березня
Рятувальники. Фото: ДСНС

"В результаті одного з ударів сталося загоряння у девʼятиповерховій будівлі гуртожитку Шевченківського району Харкова. Горіли віконна рама на девʼятому поверсі, а також генератор та сміття на подвірʼї. Площа пожежі склала 10 метрів квадратних", — йдеться у повідомленні.

Допис ДСНС Харківщини. Фото: скриншот

Російські обстріли Харкова

Загарбники 1 березня вдарили дроном по гуртожитку в Харкові. З приміщення евакуювали людей.

Нещодавно окупанти вкотре атакували Харківську область, внаслідок чого поранення отримали мирні жителі.

А 27 лютого загарбники вдарили дроном по території одного з навчальних закладів у Новобаварському районі Харкова.

війна Харків ДСНС обстріли окупанти
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
