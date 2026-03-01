Росія атакувала Харків дронами 1 березня — постраждали три жінки

Обстріл гуртожитку в Харкові — у ДСНС показали фото наслідків
Російські окупанти у неділю, 1 березня, атакували Харків безпілотниками. Внаслідок атаки постраждало три жінки. Зокрема, зафіксовано удар по будівлі гуртожитку.
Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайної ситуації Харківщини у Telegram, передає Новини.LIVE.
Наслідки російського обстрілу Харкова
В результаті атаки зафіксовано влучання у трьох районах Харкова:
Шевченківському;
- Київському;
- Салтівському.
Зафіксовано два осередки пожеж.
"В результаті одного з ударів сталося загоряння у девʼятиповерховій будівлі гуртожитку Шевченківського району Харкова. Горіли віконна рама на девʼятому поверсі, а також генератор та сміття на подвірʼї. Площа пожежі склала 10 метрів квадратних", — йдеться у повідомленні.
Російські обстріли Харкова
Загарбники 1 березня вдарили дроном по гуртожитку в Харкові. З приміщення евакуювали людей.
Нещодавно окупанти вкотре атакували Харківську область, внаслідок чого поранення отримали мирні жителі.
А 27 лютого загарбники вдарили дроном по території одного з навчальних закладів у Новобаварському районі Харкова.
