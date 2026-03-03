Видео
Україна
Видео

Под Харьковом гвардейцы уничтожили восемь БпЛА за несколько дней — видео

Под Харьковом гвардейцы уничтожили восемь БпЛА за несколько дней — видео

Ua ru
Дата публикации 3 марта 2026 14:22
В Харьковской области уничтожено 8 "Шахедов" — в 5 Слобожанской бригаде показали как сбивают БпЛА
Гвардейцы 5 Слобожанской бригады "Скиф" НГУ. Фото иллюстративное: МВД

Военнослужащие 5-й Слобожанской бригады НГУ сбили восемь российских "Шахедов" за последние несколько дней. Беспилотники целились по жилым районам и предприятиям Харькова.

Об этом сообщает 5 Слобожанская бригада "Скиф" НГУ, передает Новини.LIVE.

Оборона неба продолжается круглосуточно

По информации военных, только в течение последних дней расчеты зенитно-ракетных подразделений бригады уничтожили в небе над Харьковщиной восемь БпЛА типа "Шахед".

В подразделении отмечают, что работают 24 часа в сутки, особенно ночью, когда жители города пытаются отдохнуть.

"Наша задача — обеспечить такую возможность, сохранить жизнь детей, женщин, стариков, на головы которых враг направляет смертельную угрозу. И каждый сбитый вражеский беспилотный аппарат для каждого из нас — не только боевая цель, но и осознание того, что мы способны обеспечить безопасность харьковчанам", — отметил военнослужащий мобильной огневой группы с позывным "Малый".

Последние обстрелы Харькова

Ночью во вторник, 3 марта, россияне атаковали Харьков ударными беспилотниками. В Шевченковском районе упали обломки. Пострадали дома.

Россия нанесла удар беспилотником по жилому сектору Харькова в понедельник, 2 марта. Под атакой оказался многоквартирный дом, пострадавший ребенок.

Российские оккупанты в воскресенье, 1 марта, атаковали Харьков беспилотниками. В результате атаки пострадали три женщины. В частности, зафиксирован удар по строению общежития.

