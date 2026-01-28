Відео
Головна Харків Навчається 20 тисяч дітей — як у Харкові працюють підземні школи

Навчається 20 тисяч дітей — як у Харкові працюють підземні школи

Ua ru
Дата публікації: 28 січня 2026 17:11
Скільки дітей навчається у підземних школах Харкова — деталі
Одна із підземних шкіл Харкова. Фото: Ігор Терехов/Telegram

Нині у Харкові очно навчається майже 20 тисяч дітей. А у місті вже працюють вісім підземних шкіл.

Про це розповіла директорка департаменту освіти Харківської міськради Ольга Деменко в ефірі День.LIVE у середу, 28 січня.

Читайте також:

Як відбувається навчання у підземних школах Харкова

За даними представниці міськради, наразі у Харкові очно навчаються майже 20 тисяч дітей. А у місті вже діють 8 підземних шкіл.

Деменко розповіла, що першу підземну школу у Харкові відкрили у 2024 році, ще 6 — у 2025-му, восьму — в січні 2026 року.

За її словами, це повноцінні школи з навчальними кабінетами, медичними пунктами та вентиляцією, які працюють у 2 зміни.

Загалом, за її словами, у місті працює 21 безпечний освітній осередок, де навчаються майже 20 тисяч дітей — це 38% усіх школярів, які нині перебувають у Харкові.

"Дійсно, освіта Харкова — це невід'ємна частина незламного Харкова. І хочу зразу сказати, що попри всі ці колосальні негаразди, Харків не втратив лідерських позицій в освіті. Ми залишаємося лідерами й в учнівських турнірах, і в олімпіадах, і в Малій академії наук.

Отже, до підземних шкіл. Саме в Харкові була побудована перша у світі підземна школа. Це справжні школи, але під землею. Вони мають від 17 до 20 кабінетів. Працюють вони дійсно в напруженому режимі, бо охочих навчатися там дуже багато.

Тому школи всі ці працюють у дві зміни. І предмети ми виносимо основні на навчання, бо діти не п'ять днів навчаються, вони навчаються чотири або три дні. А решту ми виносимо все ж таки на онлайн.

Крім восьми підземних шкіл, ми маємо вже на семи станціях метро підземні осередки. І ще маємо шість протирадіаційних укриттів у школах, — поінформувала директорка департаменту освіти Харківської міськради Ольга Деменко.

Раніше мер Харкова Ігор Терехов розповідав про будівництво підземних шкіл у місті.

А депутата Київради пояснював, чому у Києві досі не будують підземні школи.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
