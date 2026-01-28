Видео
Главная Харьков Учится 20 тысяч детей — как в Харькове работают подземные школы

Учится 20 тысяч детей — как в Харькове работают подземные школы

Ua ru
Дата публикации 28 января 2026 17:11
Сколько детей учится в подземных школах Харькова — детали
Одна из подземных школ Харькова. Фото: Игорь Терехов/Telegram

Сейчас в Харькове очно учится почти 20 тысяч детей. А в городе уже работают восемь подземных школ.

Об этом рассказала директор департамента образования Харьковского горсовета Ольга Деменко в эфире День.LIVE в среду, 28 января.

Читайте также:

Как происходит обучение в подземных школах Харькова

По данным представительницы горсовета, сейчас в Харькове очно учатся почти 20 тысяч детей. А в городе уже действуют 8 подземных школ.

Деменко рассказала, что первую подземную школу в Харькове открыли в 2024 году, еще 6 — в 2025-м, восьмую — в январе 2026 года.

По ее словам, это полноценные школы с учебными кабинетами, медицинскими пунктами и вентиляцией, которые работают в 2 смены.

Всего, по ее словам, в городе работает 21 безопасный образовательный центр, где учатся почти 20 тысяч детей — это 38% всех школьников, которые сейчас находятся в Харькове.

"Действительно, образование Харькова — это неотъемлемая часть несокрушимого Харькова. И хочу сразу сказать, что несмотря на все эти колоссальные проблемы, Харьков не потерял лидерских позиций в образовании. Мы остаемся лидерами и в ученических турнирах, и в олимпиадах, и в Малой академии наук.

Итак, к подземным школам. Именно в Харькове была построена первая в мире подземная школа. Это настоящие школы, но под землей. Они имеют от 17 до 20 кабинетов. Работают они действительно в напряженном режиме, потому что желающих учиться там очень много.

Поэтому школы все эти работают в две смены. И предметы мы выносим основные на обучение, потому что дети не пять дней учатся, они учатся четыре или три дня. А остальное мы выносим все же на онлайн.

Кроме восьми подземных школ, мы имеем уже на семи станциях метро подземные ячейки. И еще есть шесть противорадиационных укрытий в школах, — сообщила директор департамента образования Харьковского горсовета Ольга Деменко.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов рассказывал о строительстве подземных школ в городе.

А депутат Киевсовета объяснял, почему в Киеве до сих пор не строят подземные школы.

образование Харьков учеба война в Украине подземная школа
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
