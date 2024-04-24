Навіщо ворог обстрілює мирне населення Харкова — ексклюзивний коментар Терехова для Новини.LIVE

Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: t.me/ihor_terekhov

Російські окупанти щоденно обстрілюють Харків, аби залякати мирне населення. Ворог усіма силами намагається змусити евакуюватися з міста якомога більше людей.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у коментарі Новини.LIVE.

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Терехов розповів, що Росія хоче залякати мирне населення Харкова, використовуючи хаотичні удари по місту. Він додав, що ворог нещадно бʼє по житлових кварталах, щоб змусити харківʼян покинути місто.

"Коли руйнували у 2022 році спорткомплекс Каразіна, там нікого не було. Сьогоднішній обстріл — поблизу цього клубу. Тут, в цьому районі, живуть виключно цивільні люди. Ні військових, ні правоохоронців чи працівників ДСНС тут немає", — наголосив мер Харкова.

Яка ситуація в Харкові

Нагадаємо, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін заявив, що зараз загальна обстановка в Харкові та області говорить про підготовку росіян до просування на цьому напрямку.

Крім того, аналітики ISW писали, що Росія збільшила інтенсивність атак та інформаційних кампаній проти населення Харкова. Метою є деморалізація харків’ян, спонукання їх до евакуації та спричинення масової міграції в межах країни.

За оцінкою експертів Інституту вивчення війни, українські сили зможуть призупинити російський наступ за умови швидкого надходження допомоги від США.