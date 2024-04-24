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Зачем враг обстреливает мирное население Харькова — эксклюзивный комментарий Терехова Новини.LIVE

24 апреля 2024 11:45
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Зачем враг обстреливает мирное население Харькова — эксклюзивный комментарий Терехова Новини.LIVE
Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: t.me/ihor_terekhov
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Российские оккупанты ежедневно обстреливают Харьков, чтобы запугать мирное население. Враг всеми силами пытается заставить эвакуироваться из города как можно больше людей.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в комментарии Новини.LIVE.

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Терехов рассказал, что Россия хочет запугать мирное население Харькова, используя хаотические удары по городу. Он добавил, что враг беспощадно бьет по жилым кварталам, чтобы заставить харьковчан покинуть город.

"Когда разрушали в 2022 году спорткомплекс Каразина, там никого не было. Сегодняшний обстрел — около этого клуба. Здесь, в этом районе, живут исключительно гражданские люди. Ни военных, ни правоохранителей или работников ГСЧС здесь нет", — подчеркнул мэр Харькова.

Какая ситуация в Харькове

Напомним, заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин заявил, что сейчас всеобщая обстановка в Харькове и области говорит о подготовке россиян к продвижению на этом направлении.

Кроме того, аналитики ISW писали, что Россия увеличила интенсивность атак и информационных кампаний против населения Харькова. Целью является деморализация харьковчан, побуждение их к эвакуации и провоцирование массовой миграции внутри страны.

По оценке экспертов Института изучения войны, украинские силы смогут приостановить российское наступление при быстром поступлении помощи от США.

Харьков
эвакуация
россияне
обстрелы
Игорь Терехов
война в Украине
наступление

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