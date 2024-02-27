Ремонтировал российские танки во время боев за Харьков — СБУ задержала пособника оккупантов

Разбитый российский танк. Фото: Минобороны Украины

Служба безопасности Украины задержала пособника российских оккупантов. Во время боев за Харьков, он ремонтировал российские танки.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ во вторник, 27 февраля.

Задержание пособника россиян

Злоумышленником оказался сотрудник одного из заводов в Богодуховском районе. Он добровольно предложил свои услуги оккупантам и занялся ремонтом их бронетехники.

"Прежде фигурант восстанавливал боевые способности российских танков, боевых машин пехоты и колесных транспортных средств, подбитых украинскими защитниками во время боев за Харьков. Также вражеский приспешник "сдавал" местных жителей, сопротивлявшихся вооруженной агрессии России", — сообщили в СБУ.

Также подозреваемый помогал оккупантам идентифицировать дома граждан, переехавших на территорию, контролируемую Украиной, после чего вместе с ними совершал воровство. Он выносил все, включая личные вещи и автомобили.

"За это командование подразделений русских войск позволяло фигуранту свободно передвигаться по местности и забирать часть награбленного имущества", — добавили в СБУ.

После деоккупации района, подозреваемый пытался скрыться, но СБУ его вовремя арестовала. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

СБУ ведет расследование. Фото: СБУ

Напомним, в Украине будут судить двух бывших правоохранителей из Мариуполя, которые в начале войны перешли на сторону россиян.

Ранее в Харьковской области объявили подозрение бывшему полицейскому, работавшему на захватчиков во время оккупации Волчанска.