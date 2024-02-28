Шукала слабкі місця в обороні ЗСУ — у Харкові викрили посадовицю університету

Затримання посадовиці Харківського університету. Фото: СБ

Служба безпеки "на гарячому" затримала посадовицю Харківського університету, яка шпигувала на користь росіян. Їй загрожує довічне ув’язнення.

Про це повідомила пресслужба СБУ в середу, 28 лютого.

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Правоохоронці з'ясували, що затриманою виявилась інженерка одного з технічних вишів регіону, яка допомагала окупантам одержати розвіддані про оборону Харкова.

Найбільшу увагу жінки привертали місця базування ППО, фортифікаційні споруди, блокпости та бронетехніка українських військ. Крім того, її цікавили маршрути руху українського озброєння у напрямку Куп’янська, аби передати всю інформацію російським спецслужбам.

Для збору розвідданих російська агентка на власному авто об’їжджала прифронтову територію області та приховано фотографувала локації Сил оборони. А отримані відомості вона передавала "зв’язковому" російських спецслужб. Ним виявився росіянин, бойовик окупаційних угруповань Південного військового округу країни-агресора, який воює під Куп’янськом.

"Інформація була потрібна загарбникам для планування та підготовки бойових та диверсійно-розвідувальних операцій на території регіону. А свою співпрацю з окупантами посадовиця університету почала ще на початку повномасштабного вторгнення РФ", — розповіли в СБУ.

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Правоохоронці затримали її "на гарячому", коли ворожа поплічниця вночі проводила дорозвідку прифронтової місцевості Балаклійського району, де намагалася виявити та сфотографувати можливі локації ЗСУ.

Наразі колаборантці повідомили про підозру за несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ.

"Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій фігурантки за фактами державної зради та виправдовування збройної агресії РФ. Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне ув’язнення", — повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, нещодавно у Куп'янську Харківської області правоохоронці затримали 62-річну жінку, яка очолювала місцеву гімназію при окупантах та намагалася русифікувати навчальний процес.

Раніше у Харкові Служба безпеки заарештувала поплічника російських загарбників, який під час боїв за місто ремонтував російські танки. Йому загрожує 12 років позбавлення волі.