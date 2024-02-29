Наводила ракеты на Харьков и ждала оккупации — СБУ задержала агента Кремля

Задержание российского агента. Фото:СБУ

Служба безопасности задержала вражеского агента, которая наводила ракеты на Харьков и ожидала на оккупацию города. Ей грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины в четверг, 29 февраля.

Читайте также:

Какие обязанности выполняла коллаборантка

Правоохранители рассказали, что задержанная была особенно ценным агентом для захватчиков, поскольку выполняла "контролирующую" функцию для российских спецслужб. В частности, женщина выходила на местность и проверяла координаты, которые ей присылали оккупанты.

"Во время доразведки изменница фотографировала "нужные" объекты и обозначала их на картах Google. Затем она пересылала соответствующий "отчет" через мессенджер", — сообщили в СБУ.

По данным следствия, в переписках с врагом агент призвала чаще обстреливать Харьков, чтобы нанести городу максимальные разрушения. Также она надеялась на захват областного центра и его "присоединение" к России.

Как СБУ разоблачила вражеского агента

"Сотрудники СБУ разоблачили злоумышленницу на начальном этапе ее разведывательной активности. Это позволило пошагово задокументировать ее преступные действия, задержать и тем самым предотвратить серию ракетных ударов по городу", — сказали правоохранители.

Как установило расследование, фигуранткой является безработная местная жительница, идеологическая поклонница "русского мира". В конце 2023 года ее дистанционно завербовал представитель российской разведки, и она без раздумий пошла с ним на сотрудничество. Женщина надеялась, что получит "должность" в оккупационной администрации РФ.

Какое наказание ждет предателя

Во время обысков у женщины был обнаружен телефон с поличным разведывательно-подрывной деятельности в пользу российской спецслужбы.

Пока ей сообщили о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения. Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение.

Скриншот сообщения СБУ в Telegram

Напомним, недавно СБУ "на горячем" задержала чиновницу Харьковского университета, которая шпионила в пользу россиян. Ей также грозит пожизненное заключение.

Ранее в Харькове Служба безопасности арестовала приспешника российских захватчиков, который во время боев за город ремонтировал российские танки. Ему грозит 12 лет лишения свободы.