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Не платил за работу: в Харьковской области будут судить владельца фермерского хозяйства

24 августа 2023 12:27
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Не платил за работу: в Харьковской области будут судить владельца фермерского хозяйства
Условия, в которых проживали пострадавшие. Фото: Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 57-летнего мужчины, заставлявшего людей тяжело работать без оплаты. По данным правоохранителей, владелец одного из фермерских хозяйств, расположенных на территории Сахновщинского района, занимался трудовой эксплуатацией.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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Материалы дела

Как рассказывают в прокуратуре, мужчина подыскивал на территории Харьковской и Днепропетровской областей лиц из социально незащищенных слоев населения, которые находились в тяжелом материальном положении. После обещаний о высокой зарплате, трехразовом питании и достойных условиях труда владелец по прибытию на ферму забирал их документы и мобильные телефоны.

Обещания о нормированном рабочем дне и достойных условиях также не выполнялись — пострадавшие жили в нездоровых условиях, тяжело работали и не получали зарплату.

"Владелец хозяйства заставлял их выполнять сельскохозяйственные работы просто за продукты питания, которых не хватало для минимальных потребностей человека и тем более для тяжелого труда", — рассказывают правоохранители.

В настоящее время уже зафиксировано 15 пострадавших от этого горе-работодателя.

Харьковской областной прокуратурой составлен и направлен в суд иск акт против 57-летнего мужчины по факту вербовки, перемещения человека, с использованием обмана и его уязвимого состояния, с целью трудовой эксплуатации, совершенного повторно (ч. 1, 2 ст. 149 УК Украины). Рассмотрение дела пройдет в Сахновщинском районном суде Харьковской области. Ему грозит от 3 до 8 лет тюрьмы.

Напомним, что прокуратура направила в суд обвинительные акты в отношении двух жителей Харьковской области по факту коллаборационной деятельности. Один из них согласился трудоустроиться в созданную российскими захватчиками "Купянскую железную дорогу", второй — работал "помощником" руководителя управления при оккупантах.

Также мы писали о том, что в Харькове госслужащий требовал 39 тыс. грн за оформление документов на дом. Правоохранители разоблачили мужчину во время получения денег.

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