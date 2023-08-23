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"Не виключаємо провокацій РФ": Синєгубов прокоментував заходи безпеки у Харкові на свята

23 серпня 2023 14:17
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
"Не виключаємо провокацій ворога": Синєгубов прокоментував заходи безпеки у Харкові на свята
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Фото: Осипов Олександр / УНІАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Харківська обласна влада закликає громадян провести свята вдома, а також не створювати великі скупчення людей. Керівник Харківської ОВА попереджає про можливість провокацій, які можуть відбутися під час Дня Державної Прапори, Дня міста Харкова та Дня Незалежності України.

Про це повідомляє пресслужба Харківської ОВА.

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Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про можливі провокації з боку РФ в святкові дні у Харкові та області.

"Ми чітко розуміємо, що можливі провокації на ці дні. Закликаємо всіх жителів Харкова та області провести ці свята за можливості вдома. Тобто не збиратися на вулицях, у місцях великого скупчення людей", — наголосив Олег Синєгубов.

Крім того, в регіоні проводяться заходи з посилення безпеки задля недопущення провокацій.

"Служба безпеки України, Національна поліція, всі правоохоронні структури проводять роботу в посиленому режимі. Особливо під час комендантської години", — додав очільник області.

Нагадаємо, що під час державних свят комендантська година залишиться незмінною – з 23:00 до 5:00.

Також ми писали про те, що Синєгубов спростував інформацію про вихід ЗСУ з Куп'янська. 

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