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"Не исключаем провокации РФ": Синегубов прокомментировал меры безопасности в Харькове на праздники

23 августа 2023 14:17
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
"Не исключаем провокаций врага": Синегубов прокомментировал меры безопасности в Харькове на праздники
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Фото: Осипов Александр / УНИАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Харьковские областные власти призывают граждан провести праздники дома, а также не создавать большие скопления людей. Руководитель Харьковской ОВА предупреждает о возможных провокацях, которые могут произойти во время Дня Государственного Флага, Дня города Харькова и Дня Независимости Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской ОВА .

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Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил о возможных провокациях со стороны РФ в праздничные дни в Харькове и области.

"Мы четко понимаем, что возможны провокации на эти дни. Призываем всех жителей Харькова и области провести эти праздники по возможности дома. То есть не собираться на улицах, в местах большого скопления людей", — подчеркнул Олег Синегубов.

Кроме того, в регионе проводятся мероприятия по усилению безопасности по недопущению провокаций.

"Служба безопасности Украины, Национальная полиция, все правоохранительные структуры проводят работу в усиленном режиме. Особенно во время комендантского часа", — добавил глава области.

Напомним, что во время государственных праздников комендантский час останется неизменным — с 23:00 до 5:00 .

Также мы писали о том, что Синегубов опроверг информацию о выходе ВСУ из Купянска.

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