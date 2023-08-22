"Жодних поступок немає": Синєгубов спростував інформацію про вихід ЗСУ з Куп'янська

Зруйнована будівля Куп'янського міськвиконкому. Фото: Марієнко Андрій / УНІАН

Росіяни поширюють у своїх Telegram-каналах фейки про нібито захоплення територій на Харківщині. Проте попри бойові дії, які тривають на Куп’янському напрямку, жодного населеного пункту ЗСУ не втратили.

Про це в ефірі "Єдиних новин" розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Ситуація на лінії фронту

На Куп'янському напрямку тривають активні бойові дії. Зараз ворог дуже активно поширює в інформпросторі фейки, що вони нібито захопили на Харківщині якісь території, а українські військові відступили від Куп'янська. Очільник області заявляє, що усі ці повідомлення неправдиві. Жодного населеного пункту ЗСУ не втратили.

"Всі спроби росіян штурмувати наші позиції отримують жорстку відсіч, окупанти зазнають відчутних втрат та повертаються на свої попередні позиції", — заявив Синєгубов у прямому ефірі.

В коментарі Радіо Свобода, речниця Харківської ОВА Олени Шаповал повідомила, що село Синьківка, про окупацію якого раніше повідомили російські Telegram-канали, також перебуває під контролем ЗСУ.

"У Синьківці проживає шестеро людей. Дуже добре, що більшість населення все-таки евакуювалися. Тому що лінія фронту проходить дуже близько. Цей населений пункт – під постійними обстрілами. Але ми надаємо гуманітарку і в наближені населені пункти, і в Синьківку в тому числі", — розповіла Шаповал.

У Харківській ОВА вкотре закликають не вірити російській пропаганді. А також додають, що і голова міської військової адміністрації і районної – всі на місцях.

Евакуація з небезпечних зон

Також голова Харківської ОВА в прямому ефірі повідомив про те, що евакуація з небезпечних громад триває все ще триває. Не маючи успіхів на фронті, ворог веде масовані обстріли цивільного населення.

"За минулу добу вивезли ще 45 осіб, зокрема 5 дітей та 26 жінок. Усього за період з 9 серпня евакуйовано 601 людину, в тому числі 153 дитини", — розповідає Синєгубов.

Нагадаємо, що ворог продовжує щоденно обстрілювати прикордоння Харківщини. Внаслідок нічного обстрілу міста Вовчанськ пошкоджені та зруйновані житлові будинки.

Також ми писали про те, що цьогоріч 23 та 24 серпня, в День Державного прапора та День Незалежності України, тривалість комендантської години на території міста Харків та області не зміниться. Вона, як зазвичай, триватиме з 23:00 по 05:00.