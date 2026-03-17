У парках Харкова почали весняні роботи і показали перші квіти

Прибиральні роботи. Фото: Центральний парк Харкова

З 16 березня у Центральному парку та саду Шевченка в Харкові тривають весняні роботи з впорядкування території. Озеленювачі прибирають зимовий бруд, змітають пісок з алей, вичісують газони та розкривають теплолюбні рослини. Також у Центральному парку показали перший у цьому році підсніжник. Раніше, 11 березня, у саду Шевченка помітили перші тюльпани та квітучий гамамеліс.

Про це повідомляє Центральний парк Харкова, передає Новини.LIVE.

Прибиральні роботи і перші весняні рослини

Озеленювачі прибирають листя. Фото: Центральний парк Харкова

У Харкові в парках тривають весняні роботи після зими. Йдеться про Центральний парк і сад Шевченка. Озеленювачі впорядковують територію після зими. Вони прибирають зимовий бруд, фарбують окремі елементи, розкривають теплолюбні рослини, а також вичісують і розпушують траву на газонах. Крім того, з алей і доріжок змітають пісок.

Перший підсніжник у Центральному парку. Фото: Центральний парк Харкова

У Харкові вже з’являються й перші ознаки справжньої весни. Вчора, 16 березня, в Центральному парку показали перший цьогорічний підсніжник. Також там повідомили, що вже за кілька днів у парку може побільшати першоцвітів — йдеться про проліски, підсніжники та крокуси.

Перший провісник весни

Перший цьогорічний Гамамеліс. Фото: Центральний парк Харкова

Ще 11 березня у саду Шевченка зацвів Гамамеліс — кущ із ніжними жовтими квітами, який вважається одним із перших провісників весни. В той же день було помічено маленькі тюльпани на деяких клумбах.

Добробут харків'ян

Раніше ми писали про одну з головних транспортних артерій міста — як працює метро Харкова і який розклад у березні.

Також повідомляли, що в Харкові планують зберегти безкоштовний проїзд у транспорті. Попри зростання вартості пального, у Харкові не планують запроваджувати платний проїзд у громадському транспорті.

Окрім цього, ми зауважили, що в Харкові вже почали ремонтні роботи доріг після зими. Зараз усувають пошкодження, які виникли через перепади температур і постійні опади.