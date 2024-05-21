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Нічна російська атака по Харкову — внаслідок вибухів є постраждалі

21 травня 2024 13:31
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор
Нічна російська атака по Харкову — внаслідок вибухів є постраждалі
Наслідки атаки по Харкову. Фото: Харківська обласна прокуратура
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор

Вночі росіяни вчергове атакували Харків з безпілотників. Внаслідок вибухів постраждали пʼять людей.

Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури у вівторок, 21 травня.

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Наслідки атаки по Харкову. Фото: Харківська обласна прокуратура

Наслідки російських ударів по Харкову

За даними слідства, орієнтовно о 2:10 у Немишлянському районі через збройну агресію Росії горіли два житлові будинки.

Постраждали пʼять мирних жителів: троє жінок 58, 68, 72 років та двоє чоловіків 67 та 70 років.

У Салтівському районі пошкоджено щонайменше 25 вантажних автомобілів та автобусів на території цивільного автомобільного підприємства, офісне приміщення та будівля комунального підприємства.

 

Харків атака
Наслідки атаки по Харкову. Фото: Харківська обласна прокуратура

У Шевченківському районі пошкоджено бігову доріжку в одному з парків відпочинку. У прилеглих житлових будинках вибито вікна.

Поліція та прокуратура вживає всіх заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими. Розпочато досудові розслідування.

 

Харків атака
Наслідки атаки по Харкову. Фото: Харківська обласна прокуратура

Вранці голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв, що в Харкові внаслідок російського обстрілу вночі 21 травня пошкоджено чотири об'єкти. Огляд місць влучань та ліквідація наслідків тривають.

Нагадаємо, що у Вовчанську на Харківщині тривають запеклі бої. Російські окупанти не припиняють обстріли міста і намагаються зайняти нові позиції, але українські захисники стримують ворога. 

Раніше аналітики Інституту вивчення війни заявили, що ситуація з наступом на Харківщині та Донеччині загострюється

російські війська
Харків
вибух
безпілотники
обстріли
прокуратура
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поранення

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