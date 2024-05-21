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Ночная российская атака по Харькову — в результате взрывов есть пострадавшие

21 мая 2024 13:31
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор
Ночная российская атака по Харькову — в результате взрывов есть пострадавшие
Последствия атаки по Харькову. Фото: Харьковская областная прокуратура
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

Ночью россияне в очередной раз атаковали Харьков с беспилотников. В результате взрывов пострадали пять человек.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры во вторник, 21 мая.

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Харьков атака
Последствия атаки по Харькову. Фото: Харьковская областная прокуратура

Последствия российских ударов по Харькову

По данным следствия, ориентировочно в 2:10 в Немышлянском районе из-за вооруженной агрессии России горели два жилых дома.

Пострадали пять мирных жителей: три женщины 58, 68, 72 лет и двое мужчин 67 и 70 лет.

В Салтовском районе повреждено не менее 25 грузовых автомобилей и автобусов на территории гражданского автомобильного предприятия, офисное помещение и здание коммунального предприятия.

 

Харьков атака
Последствия атаки по Харькову. Фото: Харьковская областная прокуратура

В Шевченковском районе повреждена беговая дорожка в одном из парков отдыха. В близлежащих жилых домах выбиты окна.

Полиция и прокуратура принимает все меры по документированию военных преступлений, совершенных российскими военными. Начаты досудебные расследования.

 

Харьков атака
Последствия атаки по Харькову. Фото: Харьковская областная прокуратура

Утром глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал, что в Харькове в результате российских обстрелов ночью 21 мая повреждены четыре объекта. Осмотр мест попаданий и ликвидация последствий продолжаются.

Напомним, что в Волчанске Харьковской области продолжаются ожесточенные бои. Российские оккупанты не прекращают обстрелы города и пытаются занять новые позиции, но украинские защитники сдерживают врага.

Ранее аналитики Института изучения войны заявили, что ситуация с наступлением на Харьковщине и Донбассе обостряется.

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Харьков
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