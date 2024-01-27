Нічні удари по Харківщині — в МВС розповіли про наслідки

Наслідки ударів РФ по Харківській області. Фото: t.me/mvs_ukraine

У ніч проти 27 січня російські окупанти завдали декількох ударів по Харківській області. Ворожі обстріли спричинили п'ять пожеж.

Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ.

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У відомстві розповіли, що вночі ворог завдав масованих ударів по Куп'янську. Внаслідок обстрілів у місті виникли чотири пожежі: у двох житлових будинках та двох гаражах.

Наслідки ударів РФ по Харківській області. Фото: t.me/mvs_ukraine

Також під ворожим вогнем опинилося село Синельникове. В результаті нічного обстрілу загорівся приватний житловий будинок.

Нагадаємо, 26 січня у Харкові зросла кількість загиблих внаслідок російського обстрілу 23 січня. У лікарні померла 61-річна жінка. Тоді в місті внаслідок обстрілу сталася повна руйнація під'їзду багатоквартирного будинку. У деяких районах Харкова виникли проблеми з електрикою та водопостачанням.

Також ми писали, що 26 січня російські окупанти обстріляли Мирноград Донецької області. Внаслідок атаки ворога шестеро людей отримали поранення.