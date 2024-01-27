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Нічні удари по Харківщині — в МВС розповіли про наслідки

27 січня 2024 11:10
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Нічні удари по Харківщині — в МВС розповіли про наслідки
Наслідки ударів РФ по Харківській області. Фото: t.me/mvs_ukraine
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У ніч проти 27 січня російські окупанти завдали декількох ударів по Харківській області. Ворожі обстріли спричинили п'ять пожеж. 

Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ

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У відомстві розповіли, що вночі ворог завдав масованих ударів по Куп'янську. Внаслідок обстрілів у місті виникли чотири пожежі: у двох житлових будинках та двох гаражах.

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Наслідки ударів РФ по Харківській області. Фото: t.me/mvs_ukraine

Також під ворожим вогнем опинилося село Синельникове. В результаті нічного обстрілу загорівся приватний житловий будинок. 

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Нагадаємо, 26 січня у Харкові зросла кількість загиблих внаслідок російського обстрілу 23 січня. У лікарні померла 61-річна жінка. Тоді в місті внаслідок обстрілу сталася повна руйнація під'їзду багатоквартирного будинку. У деяких районах Харкова виникли проблеми з електрикою та водопостачанням.

Також ми писали, що 26 січня російські окупанти обстріляли Мирноград Донецької області. Внаслідок атаки ворога шестеро людей отримали поранення.

МВС
пожежа
Харківська область
обстріли
війна в Україні

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