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Ночные удары по Харьковской области — в МВД рассказали о последствиях

27 января 2024 11:10
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Ночные удары по Харьковской области — в МВД рассказали о последствиях
Следствия ударов РФ по Харьковской области. Фото: t.me/mvs_ukraine
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В ночь на 27 января российские оккупанты нанесли несколько ударов по Харьковской области. Вражеские обстрелы вызвали пять пожаров. 

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

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Последствия ночных обстрелов Харьковской области

В ведомстве рассказали, что ночью враг нанес массированные удары по Купянску. В результате обстрелов в городе возникли четыре пожара: в двух жилых домах и двух гаражах.

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Следствия ударов РФ по Харьковской области. Фото: t.me/mvs_ukraine

Также под вражеским огнем оказалось село Синельниково. В результате ночных обстрелов загорелся частный жилой дом.

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Напомним, 26 января в Харькове возросло число погибших в результате российских обстрелов 23 января. В больнице умерла 61-летняя женщина. Тогда в городе в результате обстрела произошло полное разрушение подъезда многоквартирного дома. В некоторых районах Харькова возникли проблемы с электричеством и водоснабжением.

Также мы писали, что 26 января российские оккупанты обстреляли Мирноград Донецкой области. В результате атаки врага шесть человек получили ранения.

МВД
пожар
Харьковская область
обстрелы
война в Украине

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