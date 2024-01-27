Ночные удары по Харьковской области — в МВД рассказали о последствиях

Следствия ударов РФ по Харьковской области. Фото: t.me/mvs_ukraine

В ночь на 27 января российские оккупанты нанесли несколько ударов по Харьковской области. Вражеские обстрелы вызвали пять пожаров.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

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Последствия ночных обстрелов Харьковской области

В ведомстве рассказали, что ночью враг нанес массированные удары по Купянску. В результате обстрелов в городе возникли четыре пожара: в двух жилых домах и двух гаражах.

Следствия ударов РФ по Харьковской области. Фото: t.me/mvs_ukraine

Также под вражеским огнем оказалось село Синельниково. В результате ночных обстрелов загорелся частный жилой дом.

Напомним, 26 января в Харькове возросло число погибших в результате российских обстрелов 23 января. В больнице умерла 61-летняя женщина. Тогда в городе в результате обстрела произошло полное разрушение подъезда многоквартирного дома. В некоторых районах Харькова возникли проблемы с электричеством и водоснабжением.

Также мы писали, что 26 января российские оккупанты обстреляли Мирноград Донецкой области. В результате атаки врага шесть человек получили ранения.