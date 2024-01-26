У Харкові зросла кількість загиблих внаслідок обстрілу 23 січня

Наслідки обстрілу Харкова 23 січня. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Сьогодні, 26 січня, у Харкові зросла кількість загиблих внаслідок російського обастрілу 23 січня. У лікарні померла 61-річна жінка.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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"Незважаючи на зусилля медиків, сьогодні вночі у лікарні померла 61-річна жінка", — йдеться у повідомленні.

Станом на сьогодні кількість загиблих зросла до 11 людей.

Допис Харківської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, росіяни здійснили чергову атаку по Харкову зранку 23 січня. У місті в результаті обстрілу сталася повна руйнація під'їзду багатоквартирного будинку. У деяких районах Харкова виникли проблеми з електрикою та водопостачанням.

Також ми писали, що внаслідок ракетного удару по Харкову вранці 23 січня без світла залишилося майже 11 тисяч споживачів. Також було пошкоджено газопровід.

Додамо, під час ранкової ракетної атаки по Харкову жителі зруйнованих квартир ховалися, де бачили. Вибух був настільки гучний та потужний, що весь під'їзд багатоквартирного будинку вщент зруйнований.