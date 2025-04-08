Обстрел Харьковщины 8 апреля - какие последствия

Игорь Терехов. Фото: Facebook Игоря Терехова

В ночь на вторник, 8 апреля, поселок Высокий в Харьковской области оказался под ударом. В результате попадания ракеты С-400 был полностью разрушен гостиничный комплекс.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов в комментарии для Новини.LIVE.

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По словам Терехова, из четырех этажей здания уцелел только один, остальные три превратились в руины.

Рядом с местом удара находились три человека. Они не получили физических травм, однако получили острую реакцию на стресс.

Мэр подчеркнул масштабы разрушений и в очередной раз призвал жителей быть осторожными и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Ранее Терехов заявил, что российские оккупанты сейчас атакуют Харьков, как в начале полномасштабного вторжения.

Кроме того, захватчики уничтожили учебное заведение в поселке Старый Салтов, которое только недавно восстановили.