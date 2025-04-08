Терехов заявив, що росіяни обстрілюють Харків із інтенсивністю, як на початку війни

Зараз РФ атакує Харків, як на початку великої війни, — Терехов
Російські окупанти наразі атакують Харків, як на початку повномасштабного вторгнення. За минулий тиждень зафіксовано 41 обстріл.
Про це мер Харкова Ігор Терехов розповів для Новини.LIVE у вівторок, 8 квітня.
Російські обстріли Харкова
"За сім днів ми мали 41 обстріл Харкова, переважно це "шахеди". Дуже багато руйнацій, дуже багато людей отримали поранення", — розповів Терехов.
За його словами, постраждали 51 людина, серед них — семеро дітей, загинули пʼятеро людей.
Терехов додав, що така інтенсивність обстрілів, як зараз, була на початку великої війни.
Нагадаємо, 6 квітня російські окупанти атакували Золочівську громаду на Харківщині. Ворог пошкодив приватний будинок та господарчі споруди.
Крім того, загарбники знищили навчальний заклад у селищі Старий Салтів, який лиш нещодавно відновили.
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