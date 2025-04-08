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Зараз РФ атакує Харків, як на початку великої війни, — Терехов

8 квітня 2025 17:46
Аркадій Пастула - Редактор
Терехов заявив, що росіяни обстрілюють Харків із інтенсивністю, як на початку війни
Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: скриншот
Аркадій Пастула - Редактор

Російські окупанти наразі атакують Харків, як на початку повномасштабного вторгнення. За минулий тиждень зафіксовано 41 обстріл.

Про це мер Харкова Ігор Терехов розповів для Новини.LIVE у вівторок, 8 квітня.

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"За сім днів ми мали 41 обстріл Харкова, переважно це "шахеди". Дуже багато руйнацій, дуже багато людей отримали поранення", — розповів Терехов.

За його словами, постраждали 51 людина, серед них — семеро дітей, загинули пʼятеро людей.

Терехов додав, що така інтенсивність обстрілів, як зараз, була на початку великої війни.

Нагадаємо, 6 квітня російські окупанти атакували Золочівську громаду на Харківщині. Ворог пошкодив приватний будинок та господарчі споруди.

Крім того, загарбники знищили навчальний заклад у селищі Старий Салтів, який лиш нещодавно відновили.

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