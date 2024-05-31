У Харкові внаслідок ракетного удару по будинку поранено 26 людей

Нічний обстріл Харкова — прокуратура повідомляє про збільшення кількості поранених
Російські загарбники в ніч на п'ятницю, 31 травня, вдарили по житловій забудові Харкова. Станом на 11:30 кількість поранених через влучання в житловий будинок зросла до 26.
Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у Telegram.
Ракетний удар по будинку в Харкові 31 травня
"UPD: станом на 11:30 кількість поранених зросла до 26", — йдеться у повідомленні.
У прокуратурі зазначили, що чотири людини загинули. Пошукова операція триває.
Раніше речник ДСНС Євген Василенко в ефірі Новини.LIVE повідомив, що під завалами будинку можуть перебувати ще п'ятеро людей.
Як уточнив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, удар по багатоквартирному будинку ворог завдав ракетою С-300.
Також ми писали, що близько дев'ятої ранку мер Харкова Ігор Терехов зазначав, що з-під завалів дістали тіло ще одного загиблого.
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