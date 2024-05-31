У Харкові внаслідок ракетного удару по будинку поранено 26 людей

Наслідки ракетного удару. Фото: Харківська ОВА

Російські загарбники в ніч на п'ятницю, 31 травня, вдарили по житловій забудові Харкова. Станом на 11:30 кількість поранених через влучання в житловий будинок зросла до 26.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у Telegram.

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"UPD: станом на 11:30 кількість поранених зросла до 26", — йдеться у повідомленні.

У прокуратурі зазначили, що чотири людини загинули. Пошукова операція триває.

Скриншот допису Харківської обласної прокуратури

Раніше речник ДСНС Євген Василенко в ефірі Новини.LIVE повідомив, що під завалами будинку можуть перебувати ще п'ятеро людей.

Як уточнив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, удар по багатоквартирному будинку ворог завдав ракетою С-300.

Також ми писали, що близько дев'ятої ранку мер Харкова Ігор Терехов зазначав, що з-під завалів дістали тіло ще одного загиблого.